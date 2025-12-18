Dolar
SGK'ye 1000 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek

SGK'ye 1000 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek

Yayınlanma
14
SGK'ye 1000 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek
Okunma Süresi: 2 dk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1000 sözleşmeli personel alımına ilişkin önemli bilgileri paylaştı. Bu alım, kamu kurumlarında istihdamı artırarak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Personel Dağılımı ve Başvuru Süreci

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alınacak personel sayısının detaylarına da yer verdi. Buna göre, 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi ve 50 teknisyen olmak üzere toplam 1000 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda, başvuruların 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Başvuru süreciyle ilgili gelişmelerin ÖSYM sistemi üzerinden takip edilebileceği ifade edildi.

Yeni İstihdamın Getireceği Faydalar

Alınacak yeni personel ile birlikte SGK'nın sunduğu hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Kamu hizmetlerinde yaşanan çeşitli sıkıntıların üstesinden gelinmesine katkı sağlaması beklenen bu alım, aynı zamanda iş gücü piyasasına yeni bir soluk getirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni mesai arkadaşlarına hayırlı olsun dileklerini ileterek, bu sürecin toplum için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

SGK'ye yapılacak bu sözleşmeli personel alımı, kamu sektöründeki istihdam artışını destekleyerek, sosyal güvenlik hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasına olanak tanıyacak. Adayların başvuru tarihlerini dikkatlice takip etmeleri, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Haberin detayları ve başvuru sürecine dair gelişmeler için ÖSYM'nin resmi web sitesinin takip edilmesi öneriliyor. Bu alım, SGK'nın gelecekteki projelerine de zemin hazırlayacak önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

