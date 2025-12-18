Arda Güler 130 Milyon Euroluk Yıldızla Takas Ediliyor

Real Madrid'de son dönemde gözden düşen Arda Güler, sürpriz bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Türk futbolcunun, Liverpool ile yapılan bir takas anlaşması çerçevesinde başka bir kulübe transfer olma ihtimali bulunuyor. Bu gelişme, Avrupa futbolunu sarsacak nitelikte bir transfer olarak değerlendiriliyor.

Arda Güler'in Real Madrid Kariyerinde Dönüm Noktası

Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Güler, son haftalarda form düşüklüğü yaşamaya başladı. Özellikle Manchester City ile oynanan maç sonrası Alonso ile arasında gerginlik yaşandığına dair iddialar, genç oyuncunun ilk 11'deki yerini kaybetmesine yol açtı. El Nacional'in haberine göre, bu tartışmanın ardından Arda'nın performansında belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Transfer İddiaları ve Liverpool'un İlgisi

Arda Güler'in performansındaki düşüş, takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerini de etkilemiş durumda. Özellikle takımın yıldız oyuncusu Jude Bellingham ile arasındaki sıkıntıların, genç futbolcunun oyununa olumsuz yansıdığı ileri sürülüyor. Bu bağlamda, Liverpool'un Arda Güler'e olan ilgisi yeniden gündeme geldi. İngiliz kulübü, daha önce de Arda'nın transferi için girişimlerde bulunmuştu, ancak bu kez takasta kullanılacak oyuncunun Florian Wirtz olması bekleniyor.

Florian Wirtz'in Rolü ve Transferin Detayları

Liverpool, sezon başında 130 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wirtz ile Arda Güler'i takas etmeyi planlıyor. Alman futbolcunun, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso ile daha önceki dönemlerinde iyi bir ilişki geliştirmiş olması, bu transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Ayrıca, Liverpool'un bu takas için Arda'nın yanı sıra önemli bir bonservis bedeli talep etmesi de bekleniyor.

Bu transfer gelişmeleri, Avrupa futbolu açısından dikkat çekici bir dönem başlatabilir. Arda Güler'in kariyerindeki bu değişim, hem Real Madrid hem de Liverpool için önemli sonuçlar doğurabilecek potansiyele sahip. Gelişmeleri takip etmek, futbolseverler için oldukça heyecan verici bir süreç olarak öne çıkıyor.