Dolar
42,7410 %0.04
Euro
50,2083 %0.04
Gram Altın
5.944,72 % -0,31
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 2025 Yılı Asgari Ücretinin Belirlenmesi

2025 Yılı Asgari Ücretinin Belirlenmesi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
2025 Yılı Asgari Ücretinin Belirlenmesi
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılı asgari ücret görüşmeleri devam ederken, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi süreci toplumda büyük bir merak uyandırıyor. Ülke genelinde 7 milyon çalışanın doğrudan etkilendiği asgari ücret, her yıl Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belirleniyor. Bu yılki asgari ücretin ne zaman belirlendiği ve ne kadar bir artış yapıldığı da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

2025 Yılı Asgari Ücret Açıklama Tarihi

2025 yılı asgari ücretinin açıklanma tarihi, 24 Aralık 2024 olarak kaydedildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için gerçekleştirdiği toplantılarda, farklı ekonomik verileri ve iş gücü piyasasını dikkate alarak karar süreçlerini yürüttü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bu sürecin sonunda belirlenen yeni asgari ücret rakamını kamuoyuna duyurdu.

Yüzde 30 Zam ile Belirlenen Yeni Ücret

2025 yılı için belirlenen asgari ücret, 22.104 lira olarak açıklandı. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 oranında bir artış anlamına geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu artışı belirlerken ekonomik koşulları, enflasyon oranlarını ve işverenlerin maliyetlerini dikkatlice değerlendirdi. Toplantıda yapılan açıklama, yeni asgari ücretin Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini de netleştirdi. Bakan Işıkhan, bu kararın işçi ve işveren dengesi gözetilerek alındığını vurguladı.

Asgari ücretin belirlenmesi, sadece çalışanları değil, aynı zamanda geniş bir toplum kesimini de etkileyen önemli bir konu. Bu nedenle, asgari ücret rakamlarının her yıl belirlenmesi süreci, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir gelişme olmaya devam ediyor. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi ile birlikte, işverenlerin ve çalışanların bu yeni rakam üzerinden planlamalarını yapmaları bekleniyor.

#Asgari Ücret
#Asgari Ücret Zam Oranı
#Seohaber
#2025 Asgari Ücret Ne Zaman Belirlendi
#2025 Asgari Ücret Ne Zaman Açıklandı
#2025 Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Yapıldı
Çağla Şıkel'in Halay Keyfi
Çağla Şıkel'in Halay Keyfi
#Magazin / 18 Aralık 2025
Cihan Şensözlü Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?
Cihan Şensözlü Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?
#Gündem / 18 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Danla Bilic Gözaltına Alındı: Detaylar ve Kimliği
Danla Bilic Gözaltına Alındı: Detaylar ve Kimliği
Gündem
Çorum’da Ulaşım Hamlesi: İki Önemli Cadde Birbirine Bağlanıyor
Çorum’da Ulaşım Hamlesi: İki Önemli Cadde Birbirine Bağlanıyor
Burak Ateş Kimdir? Şevval Şahin’in Sevgilisi Hakkında Yakalama Emri Neden Çıktı?
Burak Ateş Kimdir? Şevval Şahin’in Sevgilisi Hakkında Yakalama Emri Neden Çıktı?
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft