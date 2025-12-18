2026 yılı asgari ücret görüşmeleri devam ederken, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi süreci toplumda büyük bir merak uyandırıyor. Ülke genelinde 7 milyon çalışanın doğrudan etkilendiği asgari ücret, her yıl Aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda belirleniyor. Bu yılki asgari ücretin ne zaman belirlendiği ve ne kadar bir artış yapıldığı da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

2025 Yılı Asgari Ücret Açıklama Tarihi

2025 yılı asgari ücretinin açıklanma tarihi, 24 Aralık 2024 olarak kaydedildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için gerçekleştirdiği toplantılarda, farklı ekonomik verileri ve iş gücü piyasasını dikkate alarak karar süreçlerini yürüttü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bu sürecin sonunda belirlenen yeni asgari ücret rakamını kamuoyuna duyurdu.

Yüzde 30 Zam ile Belirlenen Yeni Ücret

2025 yılı için belirlenen asgari ücret, 22.104 lira olarak açıklandı. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 oranında bir artış anlamına geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu artışı belirlerken ekonomik koşulları, enflasyon oranlarını ve işverenlerin maliyetlerini dikkatlice değerlendirdi. Toplantıda yapılan açıklama, yeni asgari ücretin Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini de netleştirdi. Bakan Işıkhan, bu kararın işçi ve işveren dengesi gözetilerek alındığını vurguladı.

Asgari ücretin belirlenmesi, sadece çalışanları değil, aynı zamanda geniş bir toplum kesimini de etkileyen önemli bir konu. Bu nedenle, asgari ücret rakamlarının her yıl belirlenmesi süreci, kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir gelişme olmaya devam ediyor. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi ile birlikte, işverenlerin ve çalışanların bu yeni rakam üzerinden planlamalarını yapmaları bekleniyor.