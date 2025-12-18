Çağla Şıkel'in Halay Keyfi

Müjdat Gezen'in yönettiği "7 Kocalı Hürmüz" müzikalinin ekibi, başarılı bir performansın ardından kutlama etkinliği düzenledi. Gecede başrol oyuncuları Çağla Şıkel ve Sarp Bozkurt'un yanı sıra tüm ekip bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Kutlama, hem duygusal anlarla hem de eğlenceli aktivitelerle dolu geçti.

Müjdat Gezen'in Duygusal Konuşması

Etkinlikte sahne alan Müjdat Gezen, duygusal bir konuşma yaparak izleyicilere hitap etti. Gezen, eşi Leyla Gezen'e yönelik içten sözler sarf ederek, "Dünyanın en güzel kadını… 37 yıldır benim çilemi çeken eşime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, katılımcılardan büyük bir alkış aldı ve geceye anlam kattı.

Halay ve Eğlencenin Doruğu

Kutlamanın ilerleyen saatlerinde, tüm ekip sahneye çıkarak halay çekmeye başladı. Çağla Şıkel, giydiği şık siyah transparan tulumla halay başını çekti. Gezen, bu neşeli anlara davul çalarak eşlik etti. Ekibin bir araya gelerek oluşturduğu bu samimi atmosfer, gecenin en unutulmaz anlarından biri oldu. Halay sırasında eğlencenin doruk noktaya ulaşması, katılımcılar arasında dayanışma ve mutluluk duygularını pekiştirdi.

Bu kutlama, hem "7 Kocalı Hürmüz" müzikalinin başarılarını taçlandırdı hem de ekip üyeleri arasındaki bağı güçlendirdi. Eğlenceli anların yaşandığı bu etkinlik, müzikalin sanatçıları ve izleyicileri için keyifli bir hatıra olarak kalacak.