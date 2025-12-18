Cihan Şensözlü Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?

Sosyal medya fenomeni ve Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü, "Cihanna" takma adıyla tanınmakta olup, son günlerde Katar'daki gözaltı olayı ve Türkiye'deki uyuşturucu operasyonlarıyla gündemden düşmüyor. Şensözlü'nün yaşamı ve kariyeri üzerine merak edilen birçok detay, bu olaylarla birlikte tekrar gündeme geldi. Peki, Cihan Şensözlü kimdir ve neden Türkiye'de aranmaktadır? İşte bu soruların yanıtları.

Cihan Şensözlü'nün Katıldığı Olaylar

Cihan Şensözlü, Aralık ayının başlarında Katar'a yaptığı bir seyahat sırasında, "trans model tarzında giyindiği" ve "yerel kültüre uygun olmayan kıyafetler" tercih ettiği gerekçesiyle yerel polis tarafından gözaltına alındığı iddialarıyla dikkat çekti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve Şensözlü'nün sınır dışı edildiği öne sürüldü. Gözaltı süreci, onun popülaritesini artırırken, Türkiye'deki uyuşturucu operasyonu ile bağlantısı da merak konusu oldu.

Türkiye'deki Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, Cihan Şensözlü'nün de adı geçmektedir. 18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, ünlü isimlerin gözaltına alındığı ve Şensözlü'nün adresinin tespit edilemediği bildirildi. Jandarma ekipleri, Şensözlü'nün evine yaptıkları baskında kendisine ulaşamadı. Şensözlü hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi. Ünlü isimlerin yer aldığı bu soruşturma, Türkiye'de geniş bir yankı uyandırdı.

Cihan Şensözlü'nün Kariyeri

Cihan Şensözlü, Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmakta olup, aynı zamanda "Cihanna" mahlasıyla tanınan bir moda influencer'ıdır. Sosyal medya içerik üretimi ve moda danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösteren Şensözlü, lüks moda markalarıyla yaptığı iş birlikleri ve kendine özgü tarzı ile dikkat çekmektedir. Son zamanlarda yaşadığı olaylar nedeniyle, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki gündeminin merkezinde yer alıyor.

Soruşturmada Son Durum

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Cihan Şensözlü ile birlikte Yusuf Güney ve Melisa Döngel gibi diğer tanınmış isimlerin de adreslerinde bulunamadığı bildirildi. Savcılık, bu ünlülerin uyuşturucu madde kullandığına dair makul şüpheler olduğunu belirterek hukuki süreçlerin devam ettiğini ifade etti. Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl bir seyir alacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.