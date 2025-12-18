Dolar
42,7410 %0.04
Euro
50,2083 %0.04
Gram Altın
5.944,72 % -0,31
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Cihan Şensözlü Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?

Cihan Şensözlü Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Cihan Şensözlü Kimdir, Kaç Yaşında? Cihan Şensözlü Neden Gözaltına Alındı?
Okunma Süresi: 2 dk

Sosyal medya fenomeni ve Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü, "Cihanna" takma adıyla tanınmakta olup, son günlerde Katar'daki gözaltı olayı ve Türkiye'deki uyuşturucu operasyonlarıyla gündemden düşmüyor. Şensözlü'nün yaşamı ve kariyeri üzerine merak edilen birçok detay, bu olaylarla birlikte tekrar gündeme geldi. Peki, Cihan Şensözlü kimdir ve neden Türkiye'de aranmaktadır? İşte bu soruların yanıtları.

Cihan Şensözlü'nün Katıldığı Olaylar

Cihan Şensözlü, Aralık ayının başlarında Katar'a yaptığı bir seyahat sırasında, "trans model tarzında giyindiği" ve "yerel kültüre uygun olmayan kıyafetler" tercih ettiği gerekçesiyle yerel polis tarafından gözaltına alındığı iddialarıyla dikkat çekti. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı buldu ve Şensözlü'nün sınır dışı edildiği öne sürüldü. Gözaltı süreci, onun popülaritesini artırırken, Türkiye'deki uyuşturucu operasyonu ile bağlantısı da merak konusu oldu.

Türkiye'deki Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, Cihan Şensözlü'nün de adı geçmektedir. 18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, ünlü isimlerin gözaltına alındığı ve Şensözlü'nün adresinin tespit edilemediği bildirildi. Jandarma ekipleri, Şensözlü'nün evine yaptıkları baskında kendisine ulaşamadı. Şensözlü hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi. Ünlü isimlerin yer aldığı bu soruşturma, Türkiye'de geniş bir yankı uyandırdı.

Cihan Şensözlü'nün Kariyeri

Cihan Şensözlü, Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmakta olup, aynı zamanda "Cihanna" mahlasıyla tanınan bir moda influencer'ıdır. Sosyal medya içerik üretimi ve moda danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösteren Şensözlü, lüks moda markalarıyla yaptığı iş birlikleri ve kendine özgü tarzı ile dikkat çekmektedir. Son zamanlarda yaşadığı olaylar nedeniyle, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki gündeminin merkezinde yer alıyor.

Soruşturmada Son Durum

Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Cihan Şensözlü ile birlikte Yusuf Güney ve Melisa Döngel gibi diğer tanınmış isimlerin de adreslerinde bulunamadığı bildirildi. Savcılık, bu ünlülerin uyuşturucu madde kullandığına dair makul şüpheler olduğunu belirterek hukuki süreçlerin devam ettiğini ifade etti. Soruşturmanın ilerleyen günlerde nasıl bir seyir alacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

#Cihan Şenözlükimdir
Danla Bilic Gözaltına Alındı: Detaylar ve Kimliği
Danla Bilic Gözaltına Alındı: Detaylar ve Kimliği
#Gündem / 18 Aralık 2025
Çorum’da Ulaşım Hamlesi: İki Önemli Cadde Birbirine Bağlanıyor
Çorum’da Ulaşım Hamlesi: İki Önemli Cadde Birbirine Bağlanıyor
#Gündem / 18 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Burak Ateş Kimdir? Şevval Şahin’in Sevgilisi Hakkında Yakalama Emri Neden Çıktı?
Burak Ateş Kimdir? Şevval Şahin’in Sevgilisi Hakkında Yakalama Emri Neden Çıktı?
Gündem
Resul Holoğlu Kimdir?
Resul Holoğlu Kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
Icardi'den Kafa Karıştıran Paylaşım: “Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”
Icardi'den Kafa Karıştıran Paylaşım: “Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft