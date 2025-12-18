Burak Ateş Kimdir? Şevval Şahin’in Sevgilisi Hakkında Yakalama Emri Neden Çıktı?

İstanbul merkezli yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Burak Ateş'in kimliği ve yaşamı, kamuoyunda merak uyandırdı. Son gelişmelerle birlikte Ateş’in hayatı ve kariyeri yeniden gündeme geldi. Bu haber, Burak Ateş'in geçmişine ve şu anki durumuna dair dikkat çeken detayları sunuyor.

Burak Ateş’in Hayatı ve Eğitimi

Burak Ateş, 1988 yılında Trabzon'da doğdu ve çocukluk yıllarını Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçirdi. Eğitim hayatına burada başlayan Ateş, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İskenderun'da tamamladı. Lise döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da aldığı İngilizce dil eğitimi, ona uluslararası bir perspektif kazandırdı. Türkiye’ye döndükten sonra üniversite eğitimine devam eden Ateş, 2007-2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Ayrıca, eğitim hayatı sırasında ABD’deki Notre Dame of Maryland University’de değişim öğrencisi olarak da öğrenim gördü.

Kariyeri ve İş Hayatı

İş dünyasında aktif bir rol üstlenen Burak Ateş, Altın Ateş Group bünyesindeki şirketlerin yönetiminde önemli görevler almaktadır. 2013 yılından bu yana Altın Ateş Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ateş, tarım, kimya, lojistik, inşaat ve doğalgaz gibi çeşitli sektörlerde yatırımlara imza atmıştır. Ayrıca, Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görevini sürdürmektedir. 2017-2021 yılları arasında ise Smart Technology adlı teknoloji şirketinde CEO olarak görev yapmıştır.

Özel Hayatı ve Şevval Şahin ile İlişkisi

Burak Ateş, özel hayatıyla da dikkat çekmektedir. Daha önce iş insanı Mehmet Cengiz’in kızı Hülya Cengiz ile evlenmiş, bu evlilikten iki çocuğu olmuştur. 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nikâhında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, nikâh şahidi olarak yer almıştır. Son zamanlarda ise Burak Ateş, eski Türkiye Güzeli ve model Şevval Şahin ile yaşadığı ilişkiyle magazin basınında sıkça gündeme gelmektedir.

Şevval Şahin'in Kariyeri

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli unvanını kazanarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Ardından Türkiye'yi Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) platformunda temsil etmiştir. Eğitim hayatını İngiltere'de sürdüren Şahin, University of East London'da Moda Pazarlama eğitimi almıştır. Modellik kariyerini uluslararası arenada sürdüren Şahin, sosyal medya platformlarında da geniş bir takipçi kitlesine sahiptir.

Burak Ateş'in hakkında çıkarılan yakalama emri, devam eden uyuşturucu soruşturması çerçevesinde dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkmaktadır. Kamuoyunda bu durum, Ateş'in kariyeri ve özel hayatı hakkında daha fazla soru işareti yaratmıştır.