Dolar
42,7406 %0.04
Euro
50,3201 %0.23
Gram Altın
5.950,50 % -0,21
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Çorum’da Ulaşım Hamlesi: İki Önemli Cadde Birbirine Bağlanıyor

Çorum’da Ulaşım Hamlesi: İki Önemli Cadde Birbirine Bağlanıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Çorum’da Ulaşım Hamlesi: İki Önemli Cadde Birbirine Bağlanıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Çorum Belediyesi, şehir içi ulaşımın hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Necmettin Erbakan Caddesi ile İskilip Caddesi'ni birbirine bağlayan Tarım Caddesi'nin asfalt çalışmaları tamamlanarak kullanıma açıldı. Bu yeni düzenleme, şehir içindeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatmayı hedefliyor.

Tarım Caddesi'nin Önemi

Yeni açılan Tarım Caddesi, kerestecilerin bulunduğu bölgeden geçerek İskilip, Akpınar ve Akşemseddin Caddeleri’ne bağlanıyor. Bu bağlantı, şehir içinde alternatif güzergahlar sunarak araç yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını minimize etmek için atılan bu adım, Çorum’un ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Aşgın'dan Açıklamalar

Çorum Belediyesi, modern ve ulaşılabilir bir şehir olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarım Caddesi'nin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hıdırlık ile Millet Bahçesi arasında yer alan Tarım Caddesi'ni keresteciler bölgesinden devam ettirip İskilip, Akpınar ve Akşemseddin Caddeleri’ne bağlayarak bölgenin trafiğini rahatlatmayı amaçladık. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiren projelerimizi önümüzdeki süreçte de hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu yeni yol düzenlemesi, Çorum'un ulaşım ağını daha etkin hale getirirken, vatandaşların günlük yaşamlarını da kolaylaştıracak. Ulaşım alanındaki yenilikler, şehrin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Böylece, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin şehir içindeki hareketliliği artacak. Çorum’un ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretecek projelerin devam etmesi bekleniyor.

#Belediye
#Çorum
#Yol
Burak Ateş Kimdir? Şevval Şahin’in Sevgilisi Hakkında Yakalama Emri Neden Çıktı?
Burak Ateş Kimdir? Şevval Şahin’in Sevgilisi Hakkında Yakalama Emri Neden Çıktı?
#Gündem / 18 Aralık 2025
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir, Neden Tutuklandı? İşte Tüm Detaylar
#Genel / 17 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Resul Holoğlu Kimdir?
Resul Holoğlu Kimdir?
Gündem
Şırnak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Şırnak'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Yapacak! Başvuru Ekranı ve Şartlar Açıklandı
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
17 Aralık Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
DSİ 328 Personel Alımı Yapacak! En Az Lise Mezunu Adaylar Başvurabilecek
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
SGK 1000 Personel Alımı Başlıyor! Kadro Dağılımı ve Başvuru Tarihi Belli Oldu
Icardi'den Kafa Karıştıran Paylaşım: “Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”
Icardi'den Kafa Karıştıran Paylaşım: “Aslan Sırtlanlarla Tartışmaz”
İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi
İlçe İlçe Duyuruldu! İstanbul’da 10 Saatlik Elektrik Kesintisi: İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ Listesi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft