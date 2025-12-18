Çorum’da Ulaşım Hamlesi: İki Önemli Cadde Birbirine Bağlanıyor

Çorum Belediyesi, şehir içi ulaşımın hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Necmettin Erbakan Caddesi ile İskilip Caddesi'ni birbirine bağlayan Tarım Caddesi'nin asfalt çalışmaları tamamlanarak kullanıma açıldı. Bu yeni düzenleme, şehir içindeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatmayı hedefliyor.

Tarım Caddesi'nin Önemi

Yeni açılan Tarım Caddesi, kerestecilerin bulunduğu bölgeden geçerek İskilip, Akpınar ve Akşemseddin Caddeleri’ne bağlanıyor. Bu bağlantı, şehir içinde alternatif güzergahlar sunarak araç yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor. Özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığını minimize etmek için atılan bu adım, Çorum’un ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Aşgın'dan Açıklamalar

Çorum Belediyesi, modern ve ulaşılabilir bir şehir olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tarım Caddesi'nin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hıdırlık ile Millet Bahçesi arasında yer alan Tarım Caddesi'ni keresteciler bölgesinden devam ettirip İskilip, Akpınar ve Akşemseddin Caddeleri’ne bağlayarak bölgenin trafiğini rahatlatmayı amaçladık. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiren projelerimizi önümüzdeki süreçte de hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu yeni yol düzenlemesi, Çorum'un ulaşım ağını daha etkin hale getirirken, vatandaşların günlük yaşamlarını da kolaylaştıracak. Ulaşım alanındaki yenilikler, şehrin gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Böylece, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin şehir içindeki hareketliliği artacak. Çorum’un ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretecek projelerin devam etmesi bekleniyor.