Asgari Ücret İçin TÜRK-İŞ'ten Çarpıcı Çıkış: 'Konu Mankeni Olmamak İçin Komisyonda Yer Almadık'

Asgari Ücret İçin TÜRK-İŞ'ten Çarpıcı Çıkış: 'Konu Mankeni Olmamak İçin Komisyonda Yer Almadık'

Asgari Ücret İçin TÜRK-İŞ'ten Çarpıcı Çıkış: 'Konu Mankeni Olmamak İçin Komisyonda Yer Almadık'
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirleneceği ikinci toplantı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Çalışma Hukuku Buluşmaları'nın açılışında konuşan Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na neden katılmadıklarını detaylarıyla açıkladı. İşçi temsilcilerinin süreçte etkili olmadığını vurgulayan Atalay, "Konu mankeni olmamak için" bu toplantıya katılmadıklarını ifade etti.

Toplantı Öncesi Açıklamalar

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde işçi temsilcilerinin yetkisizliğine dikkat çeken Ergün Atalay, "Beş hükümet, beş işveren ve beş işçi var. Ben 19 yıldır bu kurulda yer alıyorum. Ancak 12 yıldır asgari ücret geçim ücretine dönüştü. Bu süreçte işçilerin sesi olamadık" dedi. Atalay, toplantılarda alınan kararların zarf açılarak duyurulduğuna işaret ederek, işçi temsilcilerinin etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

Emeklinin Durumu ve Beklentiler

Atalay, asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Emekli 17 bin lira alıyor; ancak 70 bin lira alan emekliler de mevcut. Bu durumu düzeltecek bir düzenleme yapılması şart" diye konuştu. İşçi ve emekli haklarının korunması gerektiğinin altını çizen Atalay, asgari ücretin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi için daha adil bir yaklaşım gerektiğini savundu.

Protesto Değil, Hak Arayışı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına katılmadıklarını bildiren Atalay, bu durumun bir protesto ya da sabotaj olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi. "Bizim amacımız, emeklinin, işsizin ve asgari ücretlinin yaşadığı zorlukları dile getirmek" şeklinde konuşan Atalay, bu tür sorunların kamuoyuna taşınmasının önemine değindi.

Asgari ücretle ilgili tartışmaların devam etmesi beklenirken, TÜRK-İŞ'in bu duruşu, işçi haklarının korunması açısından önemli bir mesaj niteliği taşıyor. İkinci toplantıda alınacak kararların, milyonlarca çalışanı doğrudan etkilemesi nedeniyle dikkatle izlenmesi gerekiyor.

