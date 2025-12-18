Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta heyecanı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken maçlarından biri, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında Ankara'da gerçekleşecek. İki takımın da sezon performansı, bu mücadelede belirleyici olacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın kanallarını araştırmaya başladı.

Gençlerbirliği'nin Performansı

Ev sahibi Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlarla 15 puan toplayarak 13. sırada yer alan Gençlerbirliği, bu süreçte 17 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. Özellikle sahasında oynadığı maçlarda, 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 gol kaydetmesine rağmen, kalesinde 9 gol görmesi dikkat çekti. Son olarak Kasımpaşa ile oynadığı maçta golsüz berabere kalan başkent ekibi, Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor'un Durumu

Konuk ekip Trabzonspor ise, ligin 17. haftasına 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 35 puan toplayarak 3. sırada girmeyi başardı. Bordo-mavililer, bu süreçte 30 gol atarken 16 gol de kalesinde gördü. Deplasmanda oynadığı 7 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çeken Trabzonspor, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Son olarak sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayışını sürdürecek.

Maçın Detayları

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, 22 Aralık 2023 tarihinde Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasındaki bu zorlu mücadelenin, Süper Lig'deki sıralama ve takım motivasyonları açısından önemli bir etkisi olacağı öngörülüyor.