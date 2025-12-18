Dolar
42,7399 %0.04
Euro
50,2585 %0.14
Gram Altın
5.950,35 % -0,21
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Gençlerbirliği - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta heyecanı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek önemli karşılaşmalarla devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken maçlarından biri, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında Ankara'da gerçekleşecek. İki takımın da sezon performansı, bu mücadelede belirleyici olacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın kanallarını araştırmaya başladı.

Gençlerbirliği'nin Performansı

Ev sahibi Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlarla 15 puan toplayarak 13. sırada yer alan Gençlerbirliği, bu süreçte 17 gol atarken kalesinde 21 gol gördü. Özellikle sahasında oynadığı maçlarda, 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 gol kaydetmesine rağmen, kalesinde 9 gol görmesi dikkat çekti. Son olarak Kasımpaşa ile oynadığı maçta golsüz berabere kalan başkent ekibi, Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.

Trabzonspor'un Durumu

Konuk ekip Trabzonspor ise, ligin 17. haftasına 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 35 puan toplayarak 3. sırada girmeyi başardı. Bordo-mavililer, bu süreçte 30 gol atarken 16 gol de kalesinde gördü. Deplasmanda oynadığı 7 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çeken Trabzonspor, bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Son olarak sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayışını sürdürecek.

Maçın Detayları

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma, 22 Aralık 2023 tarihinde Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasındaki bu zorlu mücadelenin, Süper Lig'deki sıralama ve takım motivasyonları açısından önemli bir etkisi olacağı öngörülüyor.

#Gençlerbirliği
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
AB, Rusya'nın Gölge Filo Tankerlerine Yaptırımlar Getirdi
AB, Rusya'nın Gölge Filo Tankerlerine Yaptırımlar Getirdi
#Ekonomi / 18 Aralık 2025
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Işık bir kez daha Doğu'dan yükselecek'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Işık bir kez daha Doğu'dan yükselecek'
#Gündem / 18 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Arda Güler 130 Milyon Euroluk Yıldızla Takas Ediliyor
Arda Güler 130 Milyon Euroluk Yıldızla Takas Ediliyor
Spor
52 Yıllık Hasret Sona Erdi: New York Knicks, NBA Kupası'nın Sahibi Oldu
52 Yıllık Hasret Sona Erdi: New York Knicks, NBA Kupası'nın Sahibi Oldu
Asgari Ücret Üçüncü Toplantı Tarihi ve 2026 Beklentileri
Asgari Ücret Üçüncü Toplantı Tarihi ve 2026 Beklentileri
SGK'ye 1000 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek
SGK'ye 1000 Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek
Berrak Tüzünataç, Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İfade Veriyor
Berrak Tüzünataç, Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İfade Veriyor
Fallout 2. Sezon Başladı! İlk Bölümdeki Gizli Oyun Detayları ve Easter Eggler
Fallout 2. Sezon Başladı! İlk Bölümdeki Gizli Oyun Detayları ve Easter Eggler
Asgari Ücret İçin TÜRK-İŞ'ten Çarpıcı Çıkış: 'Konu Mankeni Olmamak İçin Komisyonda Yer Almadık'
Asgari Ücret İçin TÜRK-İŞ'ten Çarpıcı Çıkış: 'Konu Mankeni Olmamak İçin Komisyonda Yer Almadık'
Ela Rümeysa Cebeci'nin Telefonundan Çıkan Delillerin Ardındaki Sır Perdesi
Ela Rümeysa Cebeci'nin Telefonundan Çıkan Delillerin Ardındaki Sır Perdesi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft