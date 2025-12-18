Dolar
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Işık bir kez daha Doğu'dan yükselecek'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Işık bir kez daha Doğu'dan yükselecek'

Yayınlanma
14
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: 'Işık bir kez daha Doğu'dan yükselecek'
Okunma Süresi: 2 dk

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, batı dünyasına yönelik eleştirilerde bulunarak, uluslararası ilişkilerdeki güç dengesinin değiştiğine dikkat çekti. Yalçın, batı ülkelerinin emperyalist politikalarının sonuçlarını vurgularken, "Belki ışık bir kez daha Doğu'dan yükselecektir" ifadelerini kullandı.

Batı Dünyasında Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları

Yalçın, batı dünyasında demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin dışlandığını belirterek, bu durumun siyasi istikrarsızlığa yol açtığını ifade etti. "Batı dünyasında artık azgın ulusalcılık ön plandadır; eşitlik, toplumculuk, sosyalizm ve liberalizm dışlanmıştır" diyen Yalçın, bu ortamda yetersiz liderlerin işbaşına geldiğini dile getirdi. Ayrıca, insanlık tarihinin yeni bir dünya nizamı arayışında olduğunu vurguladı.

Emperyalizmin Sonu ve Yeni Güvenlik Mimarileri

Yalçın, "Emperyalizm için artık deniz bitmiş, kara görünmüştür; sömürü düzeni bozulmuş, sömürü kaynakları birer birer ellerinden çıkmaya başlamıştır" diyerek, Batı'nın ekonomik ve güvenlik endişeleri içinde bulunduğunu belirtti. NATO ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların etkinliğinin sorgulandığı bu dönemde, Yalçın, NATO'nun klasik güvenlik konseptinin geçerliliğini yitirdiğini ifade etti. Yalçın, "Birleşmiş Milletler, uluslararası sorunları çözme kabiliyetini yitirmiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Stratejik Konumu ve Gelecek Vizyonu

Türkiye'nin yeni bir savunma ve güvenlik mimarisi oluşturması gerektiğini belirten Yalçın, "Türkiye; ya bağımsız ve bağlantısız hareket edecek ya da Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik mimarisine eklemlenecek" dedi. Ayrıca, önümüzdeki dönemde bölgesel güvenlik mimarilerinin ortaya çıkması mümkün olduğunu vurguladı. Yalçın, ABD'nin NATO'dan ayrılmayı tartıştığını ve yeni Amerikan yönetiminin ticari diplomasiye ağırlık verdiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler

Yalçın, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek, "İsrail, güney sınırlarımızdan gelen terör tehdidinin devam etmesi için entrikalarını sürdürmektedir" dedi. Türkiye'nin güvenliğini sağlama ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığına vurgu yapan Yalçın, İsrail'in Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilafları kaşımaya çalıştığını ifade etti. Bu bağlamda, Yalçın, Atina yönetiminin tahriklere kapılmaması gerektiğini dile getirdi.

#Mhp
Gündem
