Feyza Civelek, Karalama Kampanyalarına Karşı Hukuki Süreç Başlattı

Son günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yayılan olumsuz haberlere karşı sert bir tepki gösterdi. Civelek, yaşananların tamamen gerçek dışı olduğunu savunarak hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Karalama Kampanyası İddiaları

Feyza Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde sistematik bir karalama kampanyasının sürdüğünü ifade etti. Bu durumun, hem profesyonel kariyerine hem de kişilik haklarına zarar verdiğini belirten Civelek, "Müvekkilimin hem mesleki itibarı hem de kişisel onuru hedef alınmaktadır. Bu asılsız iddialar bütünüyle gerçektir" şeklinde konuştu.

Hukuki Adımlar Atılıyor

Feyza Civelek'in avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkında yayılan iddiaları üreten ve yayan kişiler hakkında yasal işlemlere başlandığı bildirildi. Avukat, manevi tazminat davası açılacağını ve diğer hukuki hakların kullanılacağını duyurdu. Bu durum, Civelek'in kararlılığını ve hakkını savunma konusundaki azmini gözler önüne seriyor.

Dizideki Değişimler ve Sosyal Medyada Yayılan İddialar

Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan oyuncu değişiklikleri de dikkat çekti. Sezon boyunca dizinin kadrosunda yer alan bazı isimler, projeden ayrıldıklarını açıkladı. Ece İrtem, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Sıla Türkoğlu gibi oyuncuların diziden ayrılması, izleyicileri şaşırttı. Bunun yanı sıra, sosyal medyada Feyza Civelek'in sette hijyen kurallarına dikkat etmediği yönünde yayılan iddialar, tartışmalara neden oldu.

Feyza Civelek'in yaşadığı bu süreç, sosyal medyanın gücünün ve yanlış bilgilendirmelerin ne denli etkili olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Civelek'in, hem kariyerine hem de kişisel yaşamına yönelik bu tür saldırılara karşı aldığı önlemler, benzer durumlarla karşılaşan diğer sanatçılar için de bir örnek teşkil edebilir.