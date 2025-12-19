Dolar
2025 Regaip Kandili Tarihleri ve Üç Aylar Dönemi

2025 Regaip Kandili Tarihleri ve Üç Aylar Dönemi

2025 Regaip Kandili Tarihleri ve Üç Aylar Dönemi
İslam dünyasında önemli bir yer tutan Üç Aylar dönemi, 2025 yılında yeniden gündeme geldi. Müslümanlar için manevi bir anlam taşıyan bu dönem, 32-33 yılda bir yaşanan takvim denkliği nedeniyle iki kez yaşanacak. İlk Üç Aylar dönemi, 1 Ocak 2025 tarihinde başlarken, ikinci dönem ise 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Bu özel dönem, dini vazifelerin yerine getirildiği ve toplumsal dayanışmanın arttığı bir zaman dilimi olarak kabul edilmektedir.

Regaip Kandili'nin Tarihi

Üç Aylar’ın ikinci dönemi ile birlikte, 2025 yılının son kandili olan Regaip Kandili 25 Aralık 2025 tarihinde idrak edilecek. Regaip Kandili, Müslümanlar için önemli bir dini gece olarak kabul edilir ve bu gece, Allah'a yakınlaşma, duaların kabul edilmesi ve manevi arınma amacıyla ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimini ifade eder.

2025-2026 Dini Günler Takvimi

2025-2026 döneminde Müslümanların idrak edeceği diğer önemli dini günler de bulunmaktadır. Regaip Kandili'nden sonra, 15 Ocak 2026'da Miraç Kandili, 2 Şubat 2026'da Berat Kandili, 19 Şubat 2026'da Ramazan ayının başlangıcı ve 16 Mart 2026'da Kadir Gecesi gibi önemli günler yer alıyor. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 tarihinde başlayarak, dört gün boyunca kutlanacak.

Ayrıca, 26 Mayıs 2026’da Arefe ve 27 Mayıs 2026’da Kurban Bayramı’nın birinci günü kutlanacak. Bu dönem, Müslümanların dini vecibelerini yerine getirdiği ve toplumsal dayanışmanın önemini pekiştirdiği bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. 2026 yılının ilerleyen dönemlerinde, 24 Ağustos 2026’da Mevlid Kandili ve 10 Aralık 2026’da Üç Aylar’ın yeniden başlayacağı anımsanmalıdır.

Bu tarihlerin her biri, İslam alemi için önemli bir anlam taşırken, toplumsal ve bireysel ibadetlerin yanı sıra, manevi değerin de arttığı bir dönemi işaret etmektedir. Müslümanlar, bu özel günlerde bir araya gelerek, ibadetlerini yerine getirme ve toplumsal bağlarını güçlendirme fırsatı bulacaklar.

