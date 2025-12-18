Survivor Nefise Karatay'dan Özel Yaşamına İlişkin Açıklama

Survivor All Star yarışması ile tanınan Nefise Karatay, son zamanlarda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yarışmanın ardından gündeme gelen kişisel ilişkileri ve eşcinsel iddialarına dair net ifadelerle dikkat çekti.

Özel Hayatındaki Tartışmalar

Nefise Karatay, Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen Survivor yarışmasında Yunan takımında yer alan Fanis ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşuldu. Yarışmanın sona ermesinin ardından Berna ile arasındaki ilişki iddiaları ise Karatay'ı oldukça sinirlendirdi. Bu süreçte özel hayatı hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon ortaya çıktı.

Samimi İtiraflar ve Duygusal Durumu

Karatay, En Güçlü Asya (Physical Asia) projesinde yer almasının ardından 'Panorama Podcast' programına konuk oldu. Programda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Karatay, "Artık duruldum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fanis ile yaşadığı aşk dönemine dair, "Fanis'e bir ara aşık oldum. Erkeklerin aynı olduğunu görmüş olduk." şeklinde açıklamalarda bulundu. Karatay, Fanis'in kendisine mesaj attığını ancak bu durumu soğuk karşıladığını belirtirken, "Fanis'in bütün arkadaşları bana yürüyor." ifadelerini kullandı.

Survivor Dönemindeki İlişkiler

Yarışma sırasında yaşanan duygusal durumlara da değinen Nefise Karatay, "Survivor'da hiç böyle bir durum oldu mu?" sorusuna, "Survivor'da da vardı. Ama söylemem. Murat Ceylan dışında beğendiğim biri vardı." yanıtını verdi. Bu açıklama, Karatay'ın yarışma süresince yaşadığı ilişkilerin karmaşıklığını gözler önüne serdi.

Nefise Karatay, Survivor deneyiminin ardından özel hayatında daha durgun bir döneme girdiğini belirterek, gelecekteki ilişkileri hakkında daha temkinli olmayı planladığını ifade etti. Bu açıklamalar, hem hayranları hem de medya tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.