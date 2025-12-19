Ali Babacan'dan Erdoğan'a Sanal Kumar Çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sanal kumarın toplumda yarattığı olumsuz etkiler ve aile facialarına sebep olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Babacan, sanal bahislerin tamamen yasaklanması gerektiğini vurgulayarak, bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Sanal Kumarın Toplumsal Etkileri

Babacan, sanal kumarın giderek yaygınlaştığını ve bu durumun birçok ailenin dağılmasına, intihar vakalarının artmasına yol açtığını belirtti. Bu bağlamda, sanal bahislerin yasaklanması gerektiğine inandığını dile getiren Babacan, "Toplumda hastalık haline gelen, pek çok aile faciasını beraberinde getiren intiharlara sebep olan bu sanal kumar, sanal bahsin tamamen yasaklanması lazım" şeklinde konuştu. Bu tür faaliyetlerin neden olduğu sorunların, toplumun her kesimini etkilediğini ve genç neslin geleceği için büyük tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Erdoğan'a Açık Çağrı

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı çağrıda, "Bu işlerde bizim çağrımız, fişi çekip işi bitirin" ifadelerini kullandı. Sanal kumar faaliyetlerinin durdurulması için Erdoğan'ın irade göstermesi gerektiğini belirten Babacan, "Sayın Erdoğan istese, bu iradeyi gösterse bugün gece yarısı bu iş biter" dedi. Başbakanlık yaptığı dönemde de bu konunun önemine dikkat çektiğini hatırlatan Babacan, hükümetin bu konuda adım atmasını beklediklerini ifade etti.

Gece Yarısı Çözüm Önerisi

Babacan, çözüm sürecinin hızlandırılması konusunda Erdoğan'ın kararlılığını vurguladı. "Talimat verse, 'arkadaş ben istemiyorum artık bunu. Tamam bizim arkadaşlar da olsa onların da gözünün yaşına bakmayın, bitirin bu işi, kardeşim yeter' dese bu gece 12'de biter bu iş" diyerek, sorunun çözümünün aslında ne kadar basit olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımıyla Babacan, hükümetin gençlerin geleceği için atması gereken adımları hızlandırmasını talep etti.

Bu çağrılar, Türkiye'de sanal kumar ve bahis sorununa dair tartışmaları yeniden gündeme getirirken, Babacan'ın açıklamaları, hem siyasetteki hem de toplumsal alandaki etkilerini artırma potansiyeline sahip. Sanal kumarın sonuçları ve bununla mücadele yolları, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılacak gibi görünüyor.