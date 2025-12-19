DSİ Personel Alımı Başladı: 328 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular Hakkında Bilgiler

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı için toplam 328 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca, KPSS puanına dayalı merkezi yerleştirme yöntemiyle yapılacak. Adaylar, başvurularını 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Başvuru Detayları ve Kontenjan Dağılımı

DSİ'nin gerçekleştireceği alımlarda, pozisyonlar ve kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Mühendis: 128

Tekniker: 2

Avukat: 3

Büro Personeli: 59

Destek Personeli: 121

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 15

Toplamda 328 personel alımı yapılacak. Adaylar, ÖSYM’nin resmi web sitesinde yayımlanan tercih kılavuzunu inceleyerek başvurularını yapmalıdır.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvuru süreci 18 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir. Adayların, tercih kılavuzundaki şartları ve pozisyonları dikkatlice incelemesi önem arz etmektedir. Başvurular, yalnızca ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden kabul edilecektir.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

Başvuruda bulunacak adayların, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 12. maddesinde belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, tercih edilen pozisyonun ÖSYM kılavuzunda yer alan nitelikleri de karşılamalıdır. Adayların, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında olumlu arşiv araştırması sonucuna sahip olmaları zorunludur. Ek olarak, 2022-2026 yıllarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı hükümlerine uygun olma şartı da aranmaktadır.

İl ve Branş Bazında Kontenjan Örnekleri

Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar arasında örnekler aşağıda verilmiştir:

Ankara Mühendis (İnşaat): 3

Ankara Mühendis (Elektrik-Elektronik): 1

Ankara Büro Personeli (Önlisans): 3

Ankara Destek Personeli (Temizlikçi): 10

Ankara Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 15

Bursa Mühendis (İnşaat): 3

Konya Mühendis (Hidrojeoloji-Jeoloji): 1

Diyarbakır Mühendis (İnşaat): 4

İstanbul Mühendis (İnşaat): 3

İzmir Destek Personeli (Temizlikçi): 4

Detaylı pozisyon listesi ve tüm iller için kontenjan dağılımı, ÖSYM kılavuzunda yer almaktadır. Adayların bu bilgileri dikkate alarak başvurularını yapmaları önemlidir.