2026 Asgari Ücretine Dair Önemli Gelişmeler

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik sürecin hızlandığı günlerde, milyonlarca çalışanın gözü 2026 yılı için belirlenmesi beklenen maaş rakamlarına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ikinci toplantısını gerçekleştirirken, bu toplantıya TÜRK-İŞ'in katılmaması dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem TÜRK-İŞ hem de HAK-İŞ ile görüşerek sendikaların taleplerini dinledi. Üçüncü toplantının tarihi henüz netleşmezken, asgari ücretin ne kadar olacağı konusunda çeşitli tahminler gündemde.

Toplantının Gelişmeleri

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde önemli bir rol oynayan TÜRK-İŞ, ikinci toplantıya katılmadığı için işveren ve hükümet arasında doğrudan bir müzakere ortamı oluştu. SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş, bu durumun asgari ücretin belirlenmesi açısından olumlu etki yarattığını belirtti. Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece müdahil olmasıyla birlikte rakamların yükselmeye başladığını ifade etti. İşveren kesimiyle hükümetin baş başa bu süreci yürütmesinin, TÜRK-İŞ'in katılımı olmadan daha sağlıklı bir sonuç almayı sağlayabileceği yorumunu yaptı.

Asgari Ücretin Belirlenmesi Üzerine Hesaplamalar

Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında kalması durumunun söz konusu olduğunu belirtti. Şubat ayında asgari ücretin, açlık sınırına ulaşabilmesi için en az yüzde 45 oranında bir artış yapılması gerektiğini kaydetti. Ancak, böyle bir artışın gerçekleşmesinin olası görünmediğini ve işçi sendikalarının bu duruma imza atmasının mümkün olmayacağını vurguladı. Ayrıca, devletin asgari ücret desteği vererek ekonomik dengeleri korumaya çalıştığını ifade etti.

Asgari Ücret İçin Beklentiler ve Tahminler

Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili hassasiyetine değinen Karakaş, mevcut ekonomik koşullar altında asgari ücreti artırma iradesinin olduğunu belirtti. Yapılan hesaplamalara göre, asgari ücretin 2026 yılında belirli oranlarda artması bekleniyor. Karakaş, asgari ücretin 29 bin TL'ye kadar çıkabileceğini, bunun için ise en az yüzde 36 oranında bir artış gerektiğini ifade etti. Ayrıca, asgari ücrete yapılacak zam oranlarının 20, 25, 30, 35 ve 40 olarak değerlendirilmesi durumunda, yeni asgari ücretin hangi rakamlara ulaşabileceği konusunda da tahminlerde bulundu.

Örneğin, asgari ücrete yapılacak yüzde 20'lik bir artışla yeni rakam 26 bin 524 TL, yüzde 25'lik bir artışla 27 bin 630 TL, yüzde 30'luk bir artışla 28 bin 735 TL, yüzde 35'lik bir artışla 29 bin 840 TL ve yüzde 40'lık bir artışla 30 bin 945 TL'ye yükselebilecektir. Bu süreçte, asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak olan üçüncü toplantının sonuçları, çalışanlar açısından büyük önem taşımaktadır.