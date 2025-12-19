FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı firari şahıslara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Yasir Gülen, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gizlendiği adreste güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yasir Gülen’in yakalanması, örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan isimlerin peşine düşme kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yasir Gülen'in Kimliği ve Suçlamalar

Yasir Gülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ağabeyi Salih Gülen’in oğlu olarak biliniyor. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kararı bulunan Gülen'in, örgütün finansal yapısında önemli bir rol oynadığına dair bulgular bulunuyor. Özellikle Bank Asya'daki hesaplarında meydana gelen şüpheli hareketlilikler, güvenlik birimlerinin dikkatini çekmişti. Ayrıca, istihbarat raporları, Gülen’in örgüt içindeki sözde sohbet toplantılarına katıldığını da ortaya koyuyor.

Operasyon Süreci ve Yakalama

Yasir Gülen’in yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü arasında sağlanan tam koordinasyon sayesinde mümkün oldu. Güvenlik güçleri, elde edilen istihbarat bilgilerinin ardından, şüpheliyi adım adım takip etti. Teknik ve fiziki takiplerin sonucunda, Gülen’in saklandığı yer tespit edildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskında, terörle mücadele timleri Yasir Gülen’i gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, sorgulanmak ve adli işlemlerinin başlatılması için emniyet merkezine götürüldü.