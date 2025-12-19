Dolar
42,8148 %0.19
Euro
50,1838 %-0.03
Gram Altın
5.959,53 % 0,07
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da Yakalandı

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da Yakalandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da Yakalandı
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı firari şahıslara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Yasir Gülen, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gizlendiği adreste güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yasir Gülen’in yakalanması, örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan isimlerin peşine düşme kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yasir Gülen'in Kimliği ve Suçlamalar

Yasir Gülen, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ağabeyi Salih Gülen’in oğlu olarak biliniyor. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kararı bulunan Gülen'in, örgütün finansal yapısında önemli bir rol oynadığına dair bulgular bulunuyor. Özellikle Bank Asya'daki hesaplarında meydana gelen şüpheli hareketlilikler, güvenlik birimlerinin dikkatini çekmişti. Ayrıca, istihbarat raporları, Gülen’in örgüt içindeki sözde sohbet toplantılarına katıldığını da ortaya koyuyor.

Operasyon Süreci ve Yakalama

Yasir Gülen’in yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü arasında sağlanan tam koordinasyon sayesinde mümkün oldu. Güvenlik güçleri, elde edilen istihbarat bilgilerinin ardından, şüpheliyi adım adım takip etti. Teknik ve fiziki takiplerin sonucunda, Gülen’in saklandığı yer tespit edildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskında, terörle mücadele timleri Yasir Gülen’i gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli, sorgulanmak ve adli işlemlerinin başlatılması için emniyet merkezine götürüldü.

#Fetö
#Fetullah Gülen
#Operasyon
DSİ Personel Alımı Başladı: 328 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular Hakkında Bilgiler
DSİ Personel Alımı Başladı: 328 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular Hakkında Bilgiler
#Gündem / 19 Aralık 2025
Feyza Civelek, Karalama Kampanyalarına Karşı Hukuki Süreç Başlattı
Feyza Civelek, Karalama Kampanyalarına Karşı Hukuki Süreç Başlattı
#Magazin / 19 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ali Babacan'dan Erdoğan'a Sanal Kumar Çağrısı
Ali Babacan'dan Erdoğan'a Sanal Kumar Çağrısı
Gündem
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alınan İsimler ve Test Sonuçları
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alınan İsimler ve Test Sonuçları
Zeytinburnu’nda Kabus Gibi Gece: Beton Parçaları Araçları Hasara Uğrattı
Zeytinburnu’nda Kabus Gibi Gece: Beton Parçaları Araçları Hasara Uğrattı
2025 Regaip Kandili Tarihleri ve Üç Aylar Dönemi
2025 Regaip Kandili Tarihleri ve Üç Aylar Dönemi
Senai Demirci Kimdir? Biyografisi ve Mesleki Geçmişi
Senai Demirci Kimdir? Biyografisi ve Mesleki Geçmişi
DEM Parti Heyeti CHP'yi Ziyaret Edecek
DEM Parti Heyeti CHP'yi Ziyaret Edecek
Survivor Nefise Karatay'dan Özel Yaşamına İlişkin Açıklama
Survivor Nefise Karatay'dan Özel Yaşamına İlişkin Açıklama
Yapay Zeka Dönemi Başladı: Casper Geleceğin Teknolojisini Anlattı
Yapay Zeka Dönemi Başladı: Casper Geleceğin Teknolojisini Anlattı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft