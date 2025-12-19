Dolar
Haberin Gündemi Genel Bu Hafta Sonu Sınav Var mı? 20-21 Aralık 2025’te Hangi Sınavlar Yapılacak?

Bu Hafta Sonu Sınav Var mı? 20-21 Aralık 2025'te Hangi Sınavlar Yapılacak?

20-21 Aralık 2025 hafta sonunda AÖL 1. dönem, e-YDS, YDUS ve Adalet Bakanlığı sınavları yapılacak. Sınav günü kimlik sorunu yaşayan adaylar için nüfus müdürlükleri belirli saatlerde açık olacak.

Yayınlanma
14
Bu Hafta Sonu Sınav Var mı? 20-21 Aralık 2025’te Hangi Sınavlar Yapılacak?
Okunma Süresi: 2 dk

2025 yılının son sınav dönemine girilirken milyonlarca aday “Bu hafta sonu sınav var mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 20-21 Aralık 2025 Cumartesi ve Pazar günleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM tarafından çok sayıda sınav organize ediliyor. İşte hafta sonu yapılacak sınavlar, tarihleri ve sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleriyle ilgili detaylar…

20-21 Aralık 2025 Hafta Sonu Yapılacak Sınavlar

1. AÖL 1. Dönem Sınavı (MEB)

Tarih: 20-21 Aralık 2025

Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı

Sınav: Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları

Detay: Yüz binlerce öğrenci, 1. dönem başarı notunu belirleyecek sınav için sınav merkezlerinde olacak.

2. e-YDS 2025/12 (İngilizce)

Tarih: 20 Aralık 2025, Cumartesi

Kurum: ÖSYM

Sınav Türü: Elektronik Yabancı Dil Sınavı – İngilizce

Format: Bilgisayar ortamında uygulanacak sınav, belirli merkezlerde yapılacak.

Amaç: KPSS, akademik kadro ve yurt dışı başvurularında dil puanı gerektiren adaylara yönelik.

3. 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları

Tarih: 20-21 Aralık 2025 (Cumartesi-Pazar)

Kapsam:

2025-Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı

2025-Adli Yargı (Avukat)

2025-İdari Yargı

Kurum: ÖSYM iş birliğiyle Adalet Bakanlığı

Detay: Hukuk alanında kariyer yapmak isteyen binlerce aday için kritik sınavlar.

4. 2025-YDUS 2. Dönem (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı)

Tarih: 21 Aralık 2025, Pazar

Kurum: ÖSYM

Kapsam: Tıpta uzmanlık eğitimine devam eden hekimlerin yan dal uzmanlığı için gireceği sınav.

Sınav Günü İçin Kimlik Uyarısı: Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak!

Kimliğini kaybeden, kimliğinde fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

20 Aralık Cumartesi: 11.00 - 13.30

20-21 Aralık Cumartesi-Pazar: 07.00 - 14.30

Adayların yanında:

Sınava giriş belgesi

Biyometrik fotoğraf

Geçici Kimlik Belgesi (Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş) olması şart.

Özet: Bu Hafta Sonu Yapılacak Sınavlar Listesi

TarihSınavKurum
20 Aralık 2025e-YDS (İngilizce)ÖSYM
20-21 Aralık 2025AÖL 1. DönemMEB
20-21 Aralık 2025Adalet Bakanlığı SınavlarıÖSYM
21 Aralık 2025YDUS 2. DönemÖSYM

Tavsiyeler

Sınav giriş belgenizi ve kimliğinizi kontrol edin.

Sınav yerinize en az 1 saat önceden gidin.

Geçici Kimlik Belgesi gerekiyorsa Nüfus Müdürlüğü açık saatlerini kaçırmayın.

ÖSYM sınavlarına giriyorsanız, son dakika açıklamaları için ais.osym.gov.tr adresini düzenli kontrol edin.

