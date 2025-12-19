İş Arayanların Maaş Beklentisi Arttı

Kariyer.net'in güncel verileri, 2025 yılı itibarıyla iş arayan adayların maaş beklentilerinin önemli bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Analiz, 6 bin pozisyon üzerinden 15 milyondan fazla veriyi inceleyerek, bu yılın başı ile karşılaştırıldığında maaş beklentilerinin yüzde 28 oranında yükseldiğini belirtiyor. Özellikle kariyerinin ilk yıllarındaki çalışanların maaş artış beklentileri dikkat çekici bir şekilde yükselmiş durumda.

Giriş Seviyesindeki Çalışanların Beklentileri Yükseldi

Kariyer.net'in raporuna göre, maaş beklentilerindeki artış en belirgin şekilde giriş seviyesindeki çalışanlarda gözlemleniyor. Bu grubun maaş beklentisi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 35'in üzerinde bir artış göstermiştir. Orta ve üst düzey pozisyonlardaki artışlar ise daha sınırlı kalmış; kıdemli uzman pozisyonundaki maaş beklentisi yüzde 27 artarken, üst düzey yöneticilerde bu oran yüzde 16 olarak kaydedilmiştir.

Sektörel Bazda Maaş Beklentileri

Sektörel analizler, maaş beklentilerindeki en yüksek artışın enerji sektöründe yaşandığını göstermektedir. Enerji alanındaki çalışanların maaş beklentileri yaklaşık yüzde 42 oranında artış kaydetmişken, perakende sektöründe bu oran yüzde 36, inşaat sektöründe ise yaklaşık yüzde 35 olarak belirlenmiştir. Telekom sektöründe çalışanların maaş beklentileri de yüzde 27 oranında artış göstermiştir. Ancak, bu sektördeki iş ilanlarına yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 8 azaldığı dikkat çekmektedir.

Çalışanların İş Değiştirme Eğilimleri Artıyor

Yapılan analiz, çalışanların iş değiştirme eğiliminde de belirgin bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Her 10 çalışandan 7’si, önümüzdeki 3 ay içinde iş değişikliği planladığını belirtirken, geçen yıl aynı dönemde bu oranın yüzde 60 olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, sektördeki iş koşullarının ve çalışan algısının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Kariyer.net'in bu verileri, iş arayan adayların maaş beklentilerindeki artışın yanı sıra, sektörel değişimlerin ve iş gücü dinamiklerinin de önemli bir şekilde değiştiğini göstermektedir. Bu gelişmeler, işverenlerin ve sektörel aktörlerin stratejilerini gözden geçirmesi gerektiğine dair önemli bir sinyal niteliği taşımaktadır.