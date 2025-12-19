Dolar
TİGAD'dan Şanlıurfa Valisi Şıldak'a Ziyaret

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı", 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Şanlıurfa'da başladı. Bu önemli etkinlik, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 150 gazeteciyi bir araya getirirken, dijital medya ve gazetecilik alanındaki gelişmeleri ele almayı amaçlıyor.

Protokol Ziyareti

Çalıştayın ilk gününde, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, yeni nesil gazetecilik anlayışı ve internet gazeteciliğinin gelişimi konuları üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, Şanlıurfa'nın sahip olduğu kültürel ve turistik zenginlikler de gündeme geldi.

Vali Şıldak'tan Teşekkür

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali, bu tür ziyaretlerin yerel ve ulusal ölçekte internet gazeteciliğinin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

Çalıştayın İçeriği ve Katılımcılar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Kulis TV'nin destekleriyle gerçekleştirilen çalıştay, Uluslararası Sosyal Medya Kullanıcıları Derneği (USMEK), Türkiye Radyo Televizyon ve İnternet Habercileri Derneği (TVDER), Türkiye İnternet Gazeteciliği Federasyonu (TİGAF) ve OX Medya'nın iş birliğiyle düzenleniyor. Çalıştayın organizasyonunu TİGAD Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Kulis TV İmtiyaz Sahibi Mehmet Yetim yürütüyor. Etkinlik boyunca, deneyimli gazeteciler dijital habercilik konularını tartışacak ve katılımcılara çeşitli eğitimler verilecektir.

Gezi Programı

Program çerçevesinde, Şanlıurfa'nın tarihi, turistik ve kültürel mekanlarına düzenlenecek gezilerle katılımcıların bölgeyi daha iyi tanıması hedefleniyor. Üç gün sürecek olan çalıştay, alanında uzman isimlerin katılımıyla devam edecek. TİGAD, bu tür etkinlikler aracılığıyla internet gazeteciliğini güçlendirmeyi ve gazetecilerin dijital medya becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

