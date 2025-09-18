Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Bize Tarih Dersi Vermesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Törende, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kudüs ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt veren Erdoğan, Türkiye'nin bu coğrafyadaki tarihsel yerini vurguladı ve "Bize kimse tarih dersi veremez" ifadelerini kullandı.

Şehit ve Gazi Yakınlarına Önem Veriliyor

Erdoğan, konuşmasına şehitleri anarak başladı ve bu vesileyle Gaziler Günü'nü kutladı. Şehitlerin ailelerine sahip çıkmanın bir devletin görevi olduğunu belirtirken, "Bu vatan, aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ve gazi yakınlarını bağrına basmış bir milletiz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin, şehitlerin hatırasını yaşatmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı. Törende çekilecek kura ile 630 şehit yakını ve gazinin kamu kurumlarına atanacak olmasının, bu çabaların bir somut örneği olduğunu ifade etti.

Netanyahu'ya Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu eleştirdiği konuşmasında, Netanyahu'yu "barbarlıkta sınır tanımayan" bir lider olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gazze'deki soykırıma karşı en güçlü tepkiyi verdiğini belirtti. Bu çerçevede, Türkiye'nin tarihi geçmişinin ve bölgedeki köklü varlığının altını çizen Erdoğan, "Biz yeni bir devlet değiliz. 2000 yıllık birikimi olan köklü bir devletiz" şeklinde konuştu.

Tarihi Kimse Sorgulayamaz

Konuşmasında, tarih dersi verilmesine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu topraklardaki varlığının yüzyıllar öncesine dayandığını ifade etti. "Biz bu topraklarda ev sahibiyiz" diyen Erdoğan, emperyalist ve Siyonist güçlerin sinsi emellerine ulaşamayacağını vurguladı. Bu bağlamda, İstiklal Marşı'ndan alıntı yaparak, "Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın… Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın" diyerek, Türkiye'nin kararlılığını ve inancını dile getirdi.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görev yerleri belli olacak gazilere başarı dilekleriyle sona erdi. Erdoğan, bu süreçte devletin her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olacağını da vurguladı.