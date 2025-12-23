Dolar
Fenerbahçe Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Açıklandı

Fenerbahçe Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Ziraat Türkiye Kupası çerçevesinde bu akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbolunun en büyük derbilerinden birine ev sahipliği yapacak. İki ezeli rakip, geçtiğimiz sezon ligdeki maçta yaşanan olayların ardından yeniden karşı karşıya gelmenin heyecanını yaşıyor. O karşılaşmada Fenerbahçe, Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kartın ardından 0-2 geriye düşmesine rağmen, maçın sonlarına doğru gösterdiği üstün performansla galibiyeti elde etmişti. Bu akşamki derbi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir önem taşıyor.

VAR Hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Türkiye Futbol Federasyonu, 20:30’da başlayacak olan bu kritik maçın VAR hakemini belirledi. Abdullah Buğra Taşkınsoy, bu önemli karşılaşmada teknolojik yardım sağlayacak isim olarak atandı. Taşkınsoy'un daha önceki maçlardaki performansı, futbol camiasında dikkatle izleniyor. VAR uygulamasının, özellikle büyük derbilerde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Hakemlerin kararlarını destekleyen bu sistem, futbolseverler arasında tartışmalara yol açsa da, doğru kararların alınmasını sağlamak adına önemli bir rol üstleniyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, derbi öncesinde takımlarından umutlu. Her iki ekip de bu sezonki hedeflerine ulaşmak için galibiyete büyük ihtiyaç duyuyor. Taraftarların yoğun ilgisi ve stadyum atmosferinin etkisi, maçın seyrini de önemli ölçüde etkileyebilir. Ayrıca, bu tür derbilerde hakem kararlarının nasıl şekilleneceği ve VAR sisteminin devreye girmesi, karşılaşmanın sonucunu belirlemede kritik bir rol oynayabilir.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, yalnızca bir futbol maçı olmanın ötesinde, iki kulüp arasında süregelen rekabetin bir yansıması. Bu akşamki maçın ardından, futbolseverler hem sahada yaşananları hem de VAR uygulamasının sonuçlarını konuşmaya devam edecek. Türkiye Kupası'nın bu önemli eşleşmesinde, takımların gösterdiği performans ve hakem kararları, uzun süre hatırlanacak anlara sahne olabilir.

