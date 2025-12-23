Dolar
Sevilay Yükselir Kimdir? Gazeteci ve Yazarın Hayatı ve Kariyeri

Sevilay Yükselir Kimdir? Gazeteci ve Yazarın Hayatı ve Kariyeri

Sevilay Yükselir Kimdir? Gazeteci ve Yazarın Hayatı ve Kariyeri
Gazeteci ve yazar Sevilay Yükselir, sosyal medyada sıkça araştırılan isimler arasında yer alıyor. 1973 yılında Malatya'da dünyaya gelen Yükselir, kariyerine 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim alarak başlamıştır. 1994 yılında mezun olduktan sonra, medya sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Kariyerine Dair Önemli Gelişmeler

Sevilay Yükselir, medya kariyerine Habertürk'te çalışarak başlamış ve burada Fatih Altaylı ile birlikte çeşitli programlar yapmıştır. Daha sonra Ciner Medya Grubu'ndan ayrılarak Turkuvaz Medya Grubu'na geçmiştir. 8 Haziran 2015 tarihinde Sabah Gazetesi’ndeki görevine son verilmiş, bu durum medyada geniş yankı uyandırmıştır.

Yükselir, 2015 Genel Seçimleri öncesinde HDP’ye verdiği destekle dikkat çekmiş, bu süreçte 'Bu iktidara Erdoğan'a Kürt Sorununun çözümünde attığı adımlardan dolayı tapmıştım' şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelmiştir. Ayrıca, 8 Haziran 2015 tarihinde yazar Nazlı Ilıcak ile Twitter’da bir tartışma yaşamış ve bu süreçte Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan için 'karga' ifadesini kullanarak eleştirilerini dile getirmiştir.

Özel Hayatı

Sevilay Yükselir, 1996 yılında Star Gazetesi'nde köşe yazarı olarak çalışan Mustafa Nihat Yükselir ile evlenmiştir. Ancak, çift 2013 yılında boşanmıştır. Yükselir'in özel hayatı hakkında daha fazla bilgi bulunmamaktadır ve kişisel yaşamı medyanın ilgi alanının dışında kalmıştır.

Medya dünyasında etkili bir figür olarak tanınmaya devam eden Sevilay Yükselir, kariyeri boyunca yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiş ve birçok tartışmanın merkezinde yer almıştır. Kendisinin gelecekteki projeleri ve kariyer adımları merakla beklenmektedir.

