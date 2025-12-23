Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi 500 Bin Konut Projesinde Kura İçin Geri Sayım Başladı

500 Bin Konut Projesinde Kura İçin Geri Sayım Başladı

Yayınlanma
14
500 Bin Konut Projesinde Kura İçin Geri Sayım Başladı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında hayata geçirilecek 500 bin konut için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koordine edilen projede, ilk kura çekimi 29 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Projeye olan yoğun ilgi, başvuru sürecinin dün sona ermesiyle daha da arttı.

Konut Projesinin Detayları

Proje, 81 ilde inşa edilecek sosyal konutları kapsamaktadır. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla duyurulan kampanya ile konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. İlgili projede konutların yüzde 40'ı 80 metrekarelik 2+1 dairelerden, yüzde 30'u ise 65 metrekarelik 2+1 dairelerden oluşacak. Kalan konutlar ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden meydana gelecek. Bu konutlar, yatay mimari ve geleneksel dokuya uyumlu bir şekilde tasarlanacak.

İlk Teslimat Mart 2027'de

Projenin en fazla konut inşaatının gerçekleştirileceği şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya yer almaktadır. İstanbul, toplam konutların beşte birini barındıracak şekilde 100 bin konutla öne çıkmaktadır. Proje kapsamında konutların hak sahiplerine dağılımı ise şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çocuklu ailelere yönelik özel kontenjanlar ile yapılmaktadır. Şehit aileleri ve gaziler, hak sahiplerinin yüzde 5'ini oluştururken, emekliler yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler ise yüzde 20 oranında konut sahibi olma fırsatı bulacak. Geri kalan yüzde 40’lık kısım ise diğer alıcılara ayrılacaktır.

Konut Fiyatları ve Taksitler

Konut fiyatları ve taksitleri, İstanbul ve Anadolu illerinde farklılık göstermektedir. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin lira ile satışa sunulacak. Bu konutların taksitleri sırasıyla 6 bin 750 lira, 8 bin 250 lira ve 9 bin 938 lira olarak belirlenmiştir. İstanbul'da ise 1+1 konut fiyatı 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira ve 80 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 950 bin lira olarak belirlendi. İstanbul'daki taksitler ise 7 bin 313 lira, 9 bin 188 lira ve 11 bin 63 lira olarak karşımıza çıkmaktadır.

İllere Göre Konut Dağılımı

Projenin kapsamı dahilinde, 81 ilde toplamda 500 bin konut inşa edilecek. Bu konutların illere göre dağılımı ise oldukça çeşitlidir. Örneğin, Adana'da 12 bin 292, Ankara'da 30 bin 823, İzmir'de 21 bin 20, Bursa'da 17 bin 225 konut inşa edilecektir. Bu dağılım, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanmıştır. Proje teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedeflenmektedir.

#Ekonomi Haberleri
#Konut
