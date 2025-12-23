Avrupa'da Asgari Ücret 2025: İsviçre, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Hollanda

Asgari ücret zammı görüşmeleri Türkiye'de sürerken, Avrupa ülkelerinde asgari ücret tutarları da dikkatle takip ediliyor. Türkiye'deki asgari ücretin 2025 yılı için belirlenmesi adına yürütülen tartışmalar, kıtanın farklı ülkelerindeki asgari ücret seviyeleri ile karşılaştırmalara yol açıyor. Almanya, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde asgari ücretin net ve brüt tutarları, Türkiye'deki işçilerin yaşam standartları açısından önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Türkiye'de 2025 Asgari Ücret Durumu

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de asgari ücret brüt olarak 26,005 lira 50 kuruş, net olarak ise 22,104 lira 67 kuruş olarak belirlenmiştir. İşverenin bir işçiye olan toplam maliyeti ise 30,621 lira 48 kuruş olarak hesaplanmaktadır. Bu maliyetin 26,005 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4,095 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi ve 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturmaktadır.

Avrupa Ülkelerinde Asgari Ücret Tutarları

Avrupa'daki asgari ücret seviyeleri, Türkiye'deki asgari ücretle kıyaslandığında oldukça farklılık göstermektedir. İşte bazı Avrupa ülkelerindeki 2025 yılı asgari ücret tutarları:

Lüksemburg: 2,703 Euro

İrlanda: 2,340 Euro

Hollanda: 2,245 Euro

Almanya: 2,161 Euro

Belçika: 2,112 Euro

İspanya: 1,381 Euro

Slovenya: 1,278 Euro

Polonya: 1,091 Euro

Litvanya: 1,038 Euro

Güney Kıbrıs: 1,000 Euro

Hırvatistan: 970 Euro

Malta: 961 Euro

Estonya: 886 Euro

Portekiz: 870 Euro (brüt/ay)

Çekya: 834 Euro

Yunanistan: 830–880 Euro

Slovakya: 816 Euro

Romanya: 814 Euro

Letonya: 740 Euro

Macaristan: 707 Euro

Bulgaristan: 551 Euro

İsviçre, Almanya, Fransa ve Finlandiya'daki Asgari Ücretler

İsviçre'de asgari ücret saatlik 20 CHF üzerinden hesaplanmakta ve bu, aylık yaklaşık 3,900 CHF tutarına denk gelmektedir. Saatlik 25 CHF üzerinden ise aylık yaklaşık 4,875 CHF ödenmektedir. Bu rakam Euro cinsinden dönüştürüldüğünde, alt sınır yaklaşık 4,056 Euro, üst sınır ise 5,070 Euro olarak belirlenmektedir.

Almanya'da asgari ücret saatlik 12,82 Euro olarak uygulanırken, Fransa'da bu tutar aylık 1,802 Euro'dur. Finlandiya'da ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde asgari ücretin 4,184 Euro'ya yükselmesi beklenmektedir.

Danimarka ve Hollanda'da Asgari Ücret

Danimarka'da 2025 yılı itibarıyla asgari ücretin yıllık 550,000 DKK olması öngörülmektedir. Hollanda'da ise asgari ücret, 2,245 Euro olarak belirlenmiştir. Bu ülkelerdeki asgari ücret tutarları, işçilerin yaşam standartları ve ekonomik koşullar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Türk işçileri için asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, Avrupa'daki bu veriler ışığında yapılacak değerlendirmeler, iş gücü piyasası ve yaşam standartları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'deki asgari ücret zammı görüşmeleri ve Avrupa ülkelerindeki uygulamalar arasındaki karşılaştırmalar, ekonomi gündeminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.