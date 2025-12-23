Dolar
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Netanyahu'nun Sözlerine Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Netanyahu'nun Sözlerine Sert Tepki

Yayınlanma
Güncellenme
14
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Netanyahu'nun Sözlerine Sert Tepki
Okunma Süresi: 2 dk

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamalara yanıt vererek, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek planların meşruiyetini reddetti. İnan, İsrail'in bölgedeki eylemlerinin uluslararası hukuk açısından geçerliliği olmadığını vurguladı ve Netanyahu'nun sözlerinin tarihsel gerçeklerle çeliştiğine dikkat çekti.

İnan'ın Açıklamaları ve Tepkileri

İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulundu. "Eli kanlı soykırımcıların Doğu Akdeniz'de yapacağı hiçbir planın meşruiyeti yoktur, olamaz. Ne masa kurabilirsiniz, ne harita çizebilirsiniz, ne de gelecek tasarlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Tarihsel Çarpıtma Eleştirisi

İnan, Netanyahu'nun konuşmasında yer alan tarihi referansların çarpıtıldığını belirterek, "Tarihi çarpıtarak konuşan bir işgal şebekesinin sözleri hüküm doğurmaz" dedi. Bu ifade, İsrail'in geçmişteki eylemleri ve günümüzdeki politikaları arasındaki tutarsızlıklara dikkat çekiyor. İnan, ayrıca, Gazze'deki sivil kayıpları ve insani durumu göz önünde bulundurarak, "Şehirleri yerle bir eden, çocukları katleden bir zihniyetin 'bağımsızlık' kelimesini ağzına alması ahlaksızlıktır" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Meşruiyet ve Uluslararası Hukuk

İnan, uluslararası toplumun dikkatini Doğu Akdeniz'deki gelişmelere çekerek, bu tür planların yasal bir temeli olmadığını yineledi. "Gazze işgalini meşrulaştırmak için tarihi eğip bükmeniz suçlarınızı gizlemez, sadece kayda geçirir" diyerek, bölgedeki mevcut durumun uluslararası hukuk açısından sorgulanması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz'deki olayların sadece siyasi değil, aynı zamanda insani bir kriz olduğunu da vurguladı.

Son olarak, İnan, "Unutun gitsin" ifadesine atıfta bulunarak, "Unutulmayacak olan sensin. Yargılanacak ve hesap verecek olan da." şeklinde sert bir mesaj gönderdi. Bu açıklamalar, bölgedeki siyasi tartışmaların ve İsrail'in politikalarının ne denli tartışmalı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

