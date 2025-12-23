Dolar
42,8304 %0.03
Euro
50,6718 %0.57
Gram Altın
6.183,77 % 1,21
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bursa'da Trafik Kontrolünde İlginç Olay: Arkadaşının Ehliyetiyle Yakalandı

Bursa'da Trafik Kontrolünde İlginç Olay: Arkadaşının Ehliyetiyle Yakalandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bursa'da Trafik Kontrolünde İlginç Olay: Arkadaşının Ehliyetiyle Yakalandı
Okunma Süresi: 1 dk

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, ehliyetsiz araç kullanan bir sürücü, arkadaşının ehliyetini polislere göstererek dikkat çekici bir savunmada bulundu. S.A. (23) isimli gencin, ehliyetin kendisine ait olmadığını kabul etmesi, olayın ayrıntılarını daha da ilginç hale getirdi.

Trafik Denetimi Sırasında Olay Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Darmstad Caddesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Kontrol sırasında S.A., polis memurlarına arkadaşına ait olan ehliyeti sundu. Ancak, bir polis memurunun “Fotoğraftaki sen değilsin” şeklindeki uyarısına S.A., “Bu benim eski fotoğrafım, eski halim” diyerek yanıt verdi. S.A.'nın bu açıklaması, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

İlk başta durumu kurtarmaya çalışan S.A., daha sonra ehliyetin gerçekten de arkadaşına ait olduğunu itiraf etti. Bu itirafın ardından polis ekipleri, S.A.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesti. Ayrıca, sürücünün kullandığı otomobil otoparka çekildi.

Bu olay, trafik denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, ehliyetsiz araç kullanmanın sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceğini de ortaya koydu. Trafik kurallarına uyulması gerektiği ve bu tür durumların önüne geçilmesi için yapılan denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

#Bursa
#Ehliyet
#Trafik Cezası
Sevilay Yükselir Kimdir? Gazeteci ve Yazarın Hayatı ve Kariyeri
Sevilay Yükselir Kimdir? Gazeteci ve Yazarın Hayatı ve Kariyeri
#Gündem / 23 Aralık 2025
DSİ Yozgat’ta Personel Alımı Gerçekleştiriyor
DSİ Yozgat’ta Personel Alımı Gerçekleştiriyor
#Gündem / 23 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Türkiye Sudan’daki Zulmü Kınadı
Türkiye Sudan’daki Zulmü Kınadı
Gündem
Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Tutukluluk Halleri Devam Edecek
Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davasında Tutukluluk Halleri Devam Edecek
Rapor Yazım Ekibi ile Kurtulmuş Toplandı: Feti Yıldız 'Tartışmaya Kapalı' Maddeleri Açıkladı
Rapor Yazım Ekibi ile Kurtulmuş Toplandı: Feti Yıldız 'Tartışmaya Kapalı' Maddeleri Açıkladı
Leyla Mizrahi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Leyla Mizrahi Son Yolculuğuna Uğurlandı
İŞAD'dan İBB Başkanvekili Nuri Arslan'a Ziyaret
İŞAD'dan İBB Başkanvekili Nuri Arslan'a Ziyaret
TFF Duyurdu: Süper Lig'in İkinci Yarısının Programı Açıklandı
TFF Duyurdu: Süper Lig'in İkinci Yarısının Programı Açıklandı
Asgari Ücrette Üçüncü Randevu Tarihi Belli Oldu
Asgari Ücrette Üçüncü Randevu Tarihi Belli Oldu
Yusuf Güney Serbest Bırakıldı
Yusuf Güney Serbest Bırakıldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft