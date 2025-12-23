Bursa'da Trafik Kontrolünde İlginç Olay: Arkadaşının Ehliyetiyle Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, ehliyetsiz araç kullanan bir sürücü, arkadaşının ehliyetini polislere göstererek dikkat çekici bir savunmada bulundu. S.A. (23) isimli gencin, ehliyetin kendisine ait olmadığını kabul etmesi, olayın ayrıntılarını daha da ilginç hale getirdi.

Trafik Denetimi Sırasında Olay Gelişimi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Darmstad Caddesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Kontrol sırasında S.A., polis memurlarına arkadaşına ait olan ehliyeti sundu. Ancak, bir polis memurunun “Fotoğraftaki sen değilsin” şeklindeki uyarısına S.A., “Bu benim eski fotoğrafım, eski halim” diyerek yanıt verdi. S.A.'nın bu açıklaması, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

İlk başta durumu kurtarmaya çalışan S.A., daha sonra ehliyetin gerçekten de arkadaşına ait olduğunu itiraf etti. Bu itirafın ardından polis ekipleri, S.A.'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL para cezası kesti. Ayrıca, sürücünün kullandığı otomobil otoparka çekildi.

Bu olay, trafik denetimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, ehliyetsiz araç kullanmanın sonuçlarının ne kadar ciddi olabileceğini de ortaya koydu. Trafik kurallarına uyulması gerektiği ve bu tür durumların önüne geçilmesi için yapılan denetimlerin devam edeceği vurgulandı.