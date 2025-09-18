Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorin Fiyatları Bugün Değişti mi?

Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorin Fiyatları Bugün Değişti mi?

18 Eylül’de akaryakıt fiyatlarında değişiklik olmadı. Benzin, motorin ve LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de sabit kaldı.

Yayınlanma
14
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorin Fiyatları Bugün Değişti mi?
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye’de milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol dalgalanmaları nedeniyle sık sık değişiyor. Son haftalarda art arda gelen zamların ardından gözler, 18 Eylül 2025 tarihli güncel fiyatlara çevrildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün itibarıyla benzinde, motorinde ve LPG’de herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. Fiyatlar sabit kaldı.

İşte 18 Eylül 2025 itibarıyla üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul

Benzin (Avrupa): 53,07 TL

Motorin (Avrupa): 54,40 TL

LPG (Avrupa): 26,51 TL

Benzin (Anadolu): 52,92 TL

Motorin (Anadolu): 54,28 TL

LPG (Anadolu): 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,90 TL

Motorin: 55,40 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 54,23 TL

Motorin: 55,73 TL

LPG: 26,33 TL

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki küresel hareketliliğin önümüzdeki günlerde fiyatlara yeniden yansıyabileceğini belirtiyor.

