Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nerede Yapılacak? Sınav Yerleri Belli Oldu

Hukuk fakültesi mezunları ve yurtdışında hukuk eğitimi görüp denklik alan adayların katılacağı 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım başladı. Adayların en çok merak ettiği sınav yeri bilgisi, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan sınav, toplam 18 şehirde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri okulları ve salon bilgilerini öğrenmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabiliyor.

Sınav, 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra salonlara alınmayacak. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekecek.