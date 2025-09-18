Dolar
Haberin Gündemi Genel Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nerede Yapılacak? Sınav Yerleri Belli Oldu

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nerede Yapılacak? Sınav Yerleri Belli Oldu

2025 HMGS sınav yerleri açıklandı. Adaylar giriş belgelerini ÖSYM’nin AİS ekranından T.C. kimlik numarasıyla öğrenebilecek.

Yayınlanma
14
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nerede Yapılacak? Sınav Yerleri Belli Oldu
Okunma Süresi: 1 dk

Hukuk fakültesi mezunları ve yurtdışında hukuk eğitimi görüp denklik alan adayların katılacağı 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için geri sayım başladı. Adayların en çok merak ettiği sınav yeri bilgisi, ÖSYM tarafından erişime açıldı.

13-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan sınav, toplam 18 şehirde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava girecekleri okulları ve salon bilgilerini öğrenmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabiliyor.

Sınav, 28 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra salonlara alınmayacak. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşacak sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekecek.

