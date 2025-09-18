Burs Hesaplara Geçiyor! İOKBS Ödemeleri Hangi Tarihte Yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan İOKBS burs ödemeleri, Eylül ayının son günleri yaklaşırken öğrencilerin gündeminde. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’nı (PYBS) kazanarak burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci, Eylül 2025 ödemelerinin hesaplara ne zaman geçeceğini araştırıyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre burs ödemeleri, her ayın 24’ü ile 25’i arasında hesaplara aktarılıyor. Bu doğrultuda, Eylül ayı burslarının da 24-25 Eylül 2025 tarihlerinde ödenmesi bekleniyor.

Ödemeler, öğrencilerin Vakıfbank hesaplarına yatırılıyor. Hesabı bulunmayanlar ise burslarını PTT şubelerinden kimlikleriyle çekebiliyor.

2025 İOKBS Burs Tutarı Ne Kadar?

Memur maaş katsayılarına göre güncellenen burs miktarı, Temmuz 2025 itibarıyla aylık 2.328,72 TL oldu. Düzenli ödemelerle öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sağlanıyor.