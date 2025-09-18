32. Dönem POMEM 2. Yedek Sonuçları Açıklandı! İşte Detaylar

Polis adaylarının merakla beklediği haber geldi. 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 2. yedek aday yerleştirme sonuçları açıklandı. Kayıt yaptırmayan veya eğitimden ayrılan asil adayların yerine yeni yerleştirmeler yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre;

Lisans mezunu 55 erkek,

Ön lisans mezunu 161 erkek,

Lisans mezunu 20 kadın,

Ön lisans mezunu 9 kadın adayın ataması gerçekleştirildi.

Sonuçlar yalnızca Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi (pa.edu.tr) üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylara posta veya farklı iletişim yollarıyla herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

Yeni dönem için kalan yedek yerleştirmeler de aynı sistem üzerinden duyurulacak. Bu nedenle adayların süreci yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.