Bir Zamanların En Ünlü Çocuk Oyuncusu Emir Berke Zincidi, 20 Yaşında Geri Dönüyor

Türkiye'nin tanınan genç oyuncularından Emir Berke Zincidi, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisindeki "Osman" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Şimdi, uzun bir aradan sonra, 20 yaşına basan Zincidi ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görüntülendiği anlarda fiziksel değişimi dikkat çekerken, oyunculuğa ara verme nedenlerine dair de açıklamalarda bulundu.

Uzun Süreli Ara ve Büyüme Süreci

Emir Berke Zincidi, oyunculuk kariyerine verdiği ara hakkında yaptığı açıklamada, bu sürecin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Genç oyuncu, "Bir ara ara verdim, pandemiye denk geldim, büyüme aşamasındaydım. Daha tam vücudum oturmadan çıkmak istemedim" ifadelerini kullandı. Zincidi, özellikle pandemi döneminin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ve bu süre zarfında kişisel gelişimini tamamlamayı tercih ettiğini belirtti.

Yeni Projelerle Geri Dönüş

Emir Berke Zincidi, oyunculuk kariyerine dönme kararı aldığını ve bu doğrultuda güzel projelerle izleyici karşısına çıkmayı planladığını açıkladı. Genç yaşına rağmen, deneyim kazandığı bu süreçte edindiği yeni bakış açıları ve yetenekleri ile sektöre yeniden adım atmaya hazır olduğunu ifade etti. Zincidi, hayranlarıyla buluşacağı projelerin pek yakında açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Genç oyuncunun, kariyerinde nasıl bir yön alacağı merakla bekleniyor. İzleyicilerinin, onun yeni projelerini sabırsızlıkla beklediği biliniyor. Emir Berke Zincidi, çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüvenine, artık genç bir birey olarak devam etmenin heyecanını yaşıyor.