Dolar
42,9259 %0.13
Euro
50,6303 %-0.18
Gram Altın
6.250,52 % 1,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?

Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?
Okunma Süresi: 2 dk

İngiltere Premier Lig'in 18. haftası, şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ile ligin tehlikeli ekiplerinden Brighton'ı karşı karşıya getiriyor. Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde zirvede yer alırken, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun maçtaki durumu Türk futbolseverler için merak konusu. Hem Arsenal'in hem de Brighton'ın hedefleri doğrultusunda önemli bir karşılaşma olan bu maç, futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Maç Detayları

Arsenal ile Brighton arasındaki mücadele, Londra'nın ikonik stadyumu Emirates'te gerçekleşecek. Maçın detayları ise şu şekilde:

  • Tarih: 27 Aralık 2025 Cumartesi
  • Saat: 18.00 (TSİ)
  • Stadyum: Emirates Stadyumu
  • Hakem: John Brooks
  • Yayın Kanalı: beIN Sports 3 (Canlı Yayın)

Ferdi Kadıoğlu İlk 11'de mi?

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton maçındaki performansı, Türk futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Son dönemde Brighton'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kadıoğlu'nun, Arsenal karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ferdi'nin, Arsenal'in güçlü hücumuna karşı savunmada ve hızlı hücumlarda önemli bir rol oynaması öngörülüyor.

Kritik Maç Öncesi Öne Çıkan Notlar

Arsenal, Brighton ile oynadığı maçlarda evinde en düşük galibiyet yüzdesine sahip takımlar arasında yer alıyor. Takımın Brighton karşısındaki galibiyet yüzdesi %38 olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Arsenal tarihinin ilginç bir istatistiği olarak, Noel dönemini lider kapatan takımlar arasında daha önceki 4 denemesinde sezonu şampiyon tamamlayamamış olması, Arteta'nın bu "laneti" kırma hedefini ön plana çıkarıyor. Ayrıca, Arsenal'in kalecisi David Raya, 2021 yılından bu yana Premier Lig'de en fazla maçı gol yemeden tamamlayan kaleci olarak, takımın en büyük güvencesi konumunda bulunuyor.

Bu önemli karşılaşma, Arsenal ve Brighton için hem prestij hem de ligdeki konumları açısından büyük bir anlam taşıyor. Futbolseverler, iki takımın da sahada sergileyeceği performansı merakla bekliyor.

65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu
65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu
#Ekonomi / 27 Aralık 2025
Cinsiyeti 'Kız' Olarak Kaydedilen Merf Asaf'ın Ailesi Şikayetçi Oldu
Cinsiyeti 'Kız' Olarak Kaydedilen Merf Asaf'ın Ailesi Şikayetçi Oldu
#Gündem / 27 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maç Tarihi Belli Oldu
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Maç Tarihi Belli Oldu
Spor
Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan İki Talip
Fenerbahçe'de Kadro Dışı Kalan Rodrigo Becao'ya Brezilya'dan İki Talip
Perry Bamonte Kimdir ve The Cure Gitaristi Neden Hayatını Kaybetti?
Perry Bamonte Kimdir ve The Cure Gitaristi Neden Hayatını Kaybetti?
Bir Zamanların En Ünlü Çocuk Oyuncusu Emir Berke Zincidi, 20 Yaşında Geri Dönüyor
Bir Zamanların En Ünlü Çocuk Oyuncusu Emir Berke Zincidi, 20 Yaşında Geri Dönüyor
İstanbul'da Evden 2 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Kadın Tutuklandı
İstanbul'da Evden 2 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Kadın Tutuklandı
27 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları
27 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları
14 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 112 Tutuklama
14 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 112 Tutuklama
Çubuk’ta İstihdam Hareketliliği: Eğitim, Yurt ve Hizmet Sektöründe Yeni Alımlar
Çubuk’ta İstihdam Hareketliliği: Eğitim, Yurt ve Hizmet Sektöründe Yeni Alımlar
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft