Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftası, şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ile ligin tehlikeli ekiplerinden Brighton'ı karşı karşıya getiriyor. Arsenal, Mikel Arteta yönetiminde zirvede yer alırken, milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun maçtaki durumu Türk futbolseverler için merak konusu. Hem Arsenal'in hem de Brighton'ın hedefleri doğrultusunda önemli bir karşılaşma olan bu maç, futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Maç Detayları

Arsenal ile Brighton arasındaki mücadele, Londra'nın ikonik stadyumu Emirates'te gerçekleşecek. Maçın detayları ise şu şekilde:

Tarih: 27 Aralık 2025 Cumartesi

27 Aralık 2025 Cumartesi Saat: 18.00 (TSİ)

18.00 (TSİ) Stadyum: Emirates Stadyumu

Emirates Stadyumu Hakem: John Brooks

John Brooks Yayın Kanalı: beIN Sports 3 (Canlı Yayın)

Ferdi Kadıoğlu İlk 11'de mi?

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton maçındaki performansı, Türk futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Son dönemde Brighton'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Kadıoğlu'nun, Arsenal karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ferdi'nin, Arsenal'in güçlü hücumuna karşı savunmada ve hızlı hücumlarda önemli bir rol oynaması öngörülüyor.

Kritik Maç Öncesi Öne Çıkan Notlar

Arsenal, Brighton ile oynadığı maçlarda evinde en düşük galibiyet yüzdesine sahip takımlar arasında yer alıyor. Takımın Brighton karşısındaki galibiyet yüzdesi %38 olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Arsenal tarihinin ilginç bir istatistiği olarak, Noel dönemini lider kapatan takımlar arasında daha önceki 4 denemesinde sezonu şampiyon tamamlayamamış olması, Arteta'nın bu "laneti" kırma hedefini ön plana çıkarıyor. Ayrıca, Arsenal'in kalecisi David Raya, 2021 yılından bu yana Premier Lig'de en fazla maçı gol yemeden tamamlayan kaleci olarak, takımın en büyük güvencesi konumunda bulunuyor.

Bu önemli karşılaşma, Arsenal ve Brighton için hem prestij hem de ligdeki konumları açısından büyük bir anlam taşıyor. Futbolseverler, iki takımın da sahada sergileyeceği performansı merakla bekliyor.