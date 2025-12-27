Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi 65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu

Yayınlanma
14
Asgari ücrette yapılan yüzde 27'lik artış, sosyal yardımlara ilişkin hesaplamaları da köklü bir şekilde değiştirdi. 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve dul-yetim aylıkları Ocak 2026 itibarıyla güncellenmiş yeni rakamlarıyla dikkat çekiyor. Bu değişimle birlikte, daha fazla bireyin sosyal yardımlardan faydalanması mümkün hale geliyor. Peki, 2026 yılı için hangi ödemeler ne kadar olacak?

Gelir Sınırları Yükseldi

Asgari ücretteki artış, hane içi gelir sınırlarını da olumlu yönde etkiledi. 65 yaş aylığı için belirlenen gelir sınırı 11.010 TL’ye, evde bakım yardımı için ise 22.020 TL’ye yükseldi. Engelli aylıklarının gelir sınırları ise engel oranına göre 5.381 TL ile 8.086 TL arasında değişkenlik gösterecek. Bu yeni düzenlemeler, daha fazla kişinin sosyal yardımlardan yararlanabilmesine olanak tanıyor.

2026 Ocak-Haziran Dönemi Tahmini Ödeme Tablosu

2026 yılının Ocak-Haziran dönemi için tahmin edilen ödeme tablosu, memur ve memur emeklileri için öngörülen yüzde 18,84'lük toplam zam oranı dikkate alınarak oluşturuldu. Buna göre, 65 yaş aylığı 2025 yılının Temmuz-Aralık döneminde 5.390,00 TL iken, 2026 yılı için tahmini olarak 7.065,00 TL olacak. Evde bakım maaşı ise 11.701,00 TL'den 15.340,00 TL’ye yükselecek. Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de aynı seviyede artış gösterecek.

Engelli Aylıkları ve Dul-Yetim Maaşları

Engelli aylıkları, engel oranına bağlı olarak da değişiklik göstermekte. %70 ve üzeri engel oranına sahip bireyler için mevcut aylık 5.584,91 TL iken, 2026'da bu rakam 7.320,00 TL’ye yükselecek. %40 ile %69 arasındaki engel oranına sahip olanlar içinse mevcut aylık 3.723,27 TL'den 4.880,00 TL’ye çıkacak. Ayrıca, dul ve yetim aylıkları da Ocak ayında zam alacak. Yüzde 17,57'lik kesinleşen enflasyon farkı senaryosuna göre, %75 hisse oranına sahip dul ve yetim aylığı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye, %50 hisse oranı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, %25 hisse oranı ise 4.180 TL'den 4.915 TL'ye yükselecek.

Kritik Tarih: 3-5 Ocak 2026

TÜİK’in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan "Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi" ile bu rakamların kesinleşmesi bekleniyor. Şu anki verilere göre memur zammının yüzde 17,57 olması kesinleşirken, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri gerçekleşirse bu oran yüzde 18,84'e kadar çıkabilir. Sosyal yardımların yeniden düzenlenmesiyle, birçok bireyin yaşam standartlarının iyileşmesi hedefleniyor.

