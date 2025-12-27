Dolar
27 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları

27 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altın piyasasındaki hareketlilik, 27 Aralık Cumartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında meydana gelen değişimler, yatırım kararlarını etkileyen önemli faktörlerden biri haline geldi. Bugün, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar?” sorusu merakla sorulurken, günün ilk saatlerinde güncellenen fiyatlar yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları

27 Aralık 2025 Cumartesi günü itibarıyla gram altın, 6.250,52 TL seviyesinden işlem görmekte. Çeyrek altın fiyatı ise 10.368,00 TL olarak kaydedildi. Yarım altının satış fiyatı 20.731,00 TL’ye ulaşırken, tam altın 41.150,56 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım-satım kararlarını etkileyen önemli parametreler arasında yer alıyor.

Cumhuriyet ve Gremse Altın Fiyatları

Uzun vadeli yatırım aracı olarak sıkça tercih edilen Cumhuriyet altını, 41.271,00 TL’den satılmakta. Diğer yandan, Gremse altın fiyatı da 103.191,98 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanırken, altın piyasasındaki dalgalanmalar ile birlikte değişim gösterebiliyor.

Uluslararası Piyasalarda Ons Altın

Uluslararası piyasalarda belirleyici bir rol oynayan ons altın, günün ilk saatleri itibarıyla 4.531,47 dolar seviyesinden işlem görmekte. Ons altın fiyatları, dünya genelindeki ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalanma gösterebiliyor. Piyasalardaki bu değişiklikler, yatırımcıların altına olan talebini doğrudan etkileyebilir.

Altın fiyatlarının gün içerisinde küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişim gösterebileceği öngörülüyor. Yatırımcıların ve vatandaşların dikkatle takip ettiği bu süreçte, fiyatların ne yönde hareket edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

