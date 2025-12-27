Vodafone Business ile ODAŞ’tan Stratejik Teknoloji Hamlesi

Enerji sektörünün önemli oyuncularından ODAŞ, Vodafone Business’ın sunduğu yeni nesil bulut ve güvenlik çözümleri ile bilişim teknolojileri altyapısını modernize etti. Bu dönüşüm, ODAŞ’ın kesintisiz erişim, güçlü siber koruma ve merkezi ağ yönetimi sağlayan hibrit bir yapıya geçmesine olanak tanıdı. Böylece, veri merkezi süreçleri, yedekleme sistemleri ve siber güvenlik uygulamaları gibi kritik alanlar yeniden yapılandırıldı.

Yenilikçi Dönüşüm ve Hizmetler

26 Aralık 2025 tarihinde Vodafone Business ile ODAŞ arasında gerçekleştirilen stratejik iş birliği, şirketin bulut tabanlı sistemlere geçişini sağladı. Bu kapsamlı dönüşüm, ODAŞ’ın veri merkezi modernizasyonuna, yedekleme ve kurtarma çözümlerine kadar birçok alanda yeni nesil teknolojiler kullanarak hibrit bulut modeline geçmesini sağladı. ODAŞ, yeni altyapısı ile sanallaştırma sistemlerini modernize ederken, veri merkezi süreçlerini yüzde 99,9 kesintisiz çalışma hedefiyle yeniden yapılandırdı.

Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi

Vodafone Business’ın sağlamış olduğu yedekleme ve kurtarma sistemleri, profesyonel hizmet seviyeleri ile güvence altına alındı. Ayrıca, siber güvenlik saldırılarına karşı DDOS koruması ve güvenlik duvarı hizmetleri entegre edilerek proaktif tehdit önleme mekanizmaları devreye alındı. Ağ yönetimi tarafında tüm cihazlar merkezi olarak izlenebilir hale gelirken, trafik anormalliklerinin anında tespit edilmesi sağlandı. Böylece ODAŞ, operasyonlarını daha güvenli ve verimli bir şekilde yönetme imkânı buldu.

Vodafone Business Yorumları

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “ODAŞ, bu iş birliği ile Türkiye’de enerji sektöründe Vodafone Business hizmetlerini kullanan önemli bir şirket haline geldi. Şirketin fiziksel ortamında kurulu olan sistemlerin hibrit bulut modeline geçişi, sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda enerji sektörünün ihtiyaçlarına uygun fiyatlandırma modelleri ve güvenlik katmanlarıyla örnek gösterilebilecek bir iş birliği olmuştur. Geliştirdiğimiz bu yeni nesil altyapının, ODAŞ’ın operasyonel verimliliğini ve dijital güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırdığına inanıyoruz” dedi.

ODAŞ’ın Vizyonu

ODAŞ COO’su Caner Demirayak ise iş birliğine yönelik olarak, “Bu adımı yalnızca bir hizmet alımı değil, uzun vadeli bir teknoloji ortaklığı olarak görüyoruz. Bu iş birliği sayesinde teknoloji altyapımızın dijital güvenlik ve sürekliliğini güçlendirdik; operasyonlarımızı siber tehditlere karşı daha güvenli, daha verimli ve regülasyonlara uyumlu şekilde yönetiyoruz. Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı dijital dönüşüm, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda yarının akıllı, güvenli ve sürdürülebilir enerji dünyasını inşa etmemize olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Hibrit Bulut Çözümlerinin Avantajları

Vodafone Business ile yapılan iş birliği kapsamında ODAŞ, hibrit bulut çözümlerinin avantajlarından yararlanmaya başladı. Bu yapı, ODAŞ’a daha esnek, ölçeklenebilir ve operasyonel maliyetleri düşüren bir sistem oluşturma fırsatı sundu. Hibrit bulut çözümlerinde, sistemlerin bir kısmı kendi fiziksel ortamlarında (on-prem), diğer kısmı ise bulut ortamında çalışarak esneklik ile güvenliği bir araya getiriyor. Böylece ODAŞ, enerji sektöründeki dijitalleşme yolculuğuna öncülük ederek, sektördeki yenilikleri hızlandırmayı hedefliyor.