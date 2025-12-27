Dolar
42,9259 %0.13
Euro
50,6303 %-0.18
Gram Altın
6.250,52 % 1,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Vodafone Business ile ODAŞ’tan Stratejik Teknoloji Hamlesi

Vodafone Business ile ODAŞ’tan Stratejik Teknoloji Hamlesi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Vodafone Business ile ODAŞ’tan Stratejik Teknoloji Hamlesi
Okunma Süresi: 3 dk

Enerji sektörünün önemli oyuncularından ODAŞ, Vodafone Business’ın sunduğu yeni nesil bulut ve güvenlik çözümleri ile bilişim teknolojileri altyapısını modernize etti. Bu dönüşüm, ODAŞ’ın kesintisiz erişim, güçlü siber koruma ve merkezi ağ yönetimi sağlayan hibrit bir yapıya geçmesine olanak tanıdı. Böylece, veri merkezi süreçleri, yedekleme sistemleri ve siber güvenlik uygulamaları gibi kritik alanlar yeniden yapılandırıldı.

Yenilikçi Dönüşüm ve Hizmetler

26 Aralık 2025 tarihinde Vodafone Business ile ODAŞ arasında gerçekleştirilen stratejik iş birliği, şirketin bulut tabanlı sistemlere geçişini sağladı. Bu kapsamlı dönüşüm, ODAŞ’ın veri merkezi modernizasyonuna, yedekleme ve kurtarma çözümlerine kadar birçok alanda yeni nesil teknolojiler kullanarak hibrit bulut modeline geçmesini sağladı. ODAŞ, yeni altyapısı ile sanallaştırma sistemlerini modernize ederken, veri merkezi süreçlerini yüzde 99,9 kesintisiz çalışma hedefiyle yeniden yapılandırdı.

Siber Güvenlik ve Ağ Yönetimi

Vodafone Business’ın sağlamış olduğu yedekleme ve kurtarma sistemleri, profesyonel hizmet seviyeleri ile güvence altına alındı. Ayrıca, siber güvenlik saldırılarına karşı DDOS koruması ve güvenlik duvarı hizmetleri entegre edilerek proaktif tehdit önleme mekanizmaları devreye alındı. Ağ yönetimi tarafında tüm cihazlar merkezi olarak izlenebilir hale gelirken, trafik anormalliklerinin anında tespit edilmesi sağlandı. Böylece ODAŞ, operasyonlarını daha güvenli ve verimli bir şekilde yönetme imkânı buldu.

Vodafone Business Yorumları

Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “ODAŞ, bu iş birliği ile Türkiye’de enerji sektöründe Vodafone Business hizmetlerini kullanan önemli bir şirket haline geldi. Şirketin fiziksel ortamında kurulu olan sistemlerin hibrit bulut modeline geçişi, sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda enerji sektörünün ihtiyaçlarına uygun fiyatlandırma modelleri ve güvenlik katmanlarıyla örnek gösterilebilecek bir iş birliği olmuştur. Geliştirdiğimiz bu yeni nesil altyapının, ODAŞ’ın operasyonel verimliliğini ve dijital güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırdığına inanıyoruz” dedi.

ODAŞ’ın Vizyonu

ODAŞ COO’su Caner Demirayak ise iş birliğine yönelik olarak, “Bu adımı yalnızca bir hizmet alımı değil, uzun vadeli bir teknoloji ortaklığı olarak görüyoruz. Bu iş birliği sayesinde teknoloji altyapımızın dijital güvenlik ve sürekliliğini güçlendirdik; operasyonlarımızı siber tehditlere karşı daha güvenli, daha verimli ve regülasyonlara uyumlu şekilde yönetiyoruz. Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı dijital dönüşüm, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda yarının akıllı, güvenli ve sürdürülebilir enerji dünyasını inşa etmemize olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Hibrit Bulut Çözümlerinin Avantajları

Vodafone Business ile yapılan iş birliği kapsamında ODAŞ, hibrit bulut çözümlerinin avantajlarından yararlanmaya başladı. Bu yapı, ODAŞ’a daha esnek, ölçeklenebilir ve operasyonel maliyetleri düşüren bir sistem oluşturma fırsatı sundu. Hibrit bulut çözümlerinde, sistemlerin bir kısmı kendi fiziksel ortamlarında (on-prem), diğer kısmı ise bulut ortamında çalışarak esneklik ile güvenliği bir araya getiriyor. Böylece ODAŞ, enerji sektöründeki dijitalleşme yolculuğuna öncülük ederek, sektördeki yenilikleri hızlandırmayı hedefliyor.

#Ekonomi Haberleri
#Enerji
#Teknoloji Haberleri
Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?
Arsenal - Brighton Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Ferdi Kadıoğlu Kadroda mı?
#Spor / 27 Aralık 2025
65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu
65 Yaş Aylığı, Engelli Maaşı ve Dul-Yetim Zamları Belli Oldu
#Ekonomi / 27 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Canva, Türkiye'deki İlk Marka Kampanyasını Başlattı
Canva, Türkiye'deki İlk Marka Kampanyasını Başlattı
Teknoloji
Amazon, Yanlışlıkla 215 Bin TL'lik Ürün Gönderdiği Müşteriye Ne Dedi?
Amazon, Yanlışlıkla 215 Bin TL'lik Ürün Gönderdiği Müşteriye Ne Dedi?
Cinsiyeti 'Kız' Olarak Kaydedilen Merf Asaf'ın Ailesi Şikayetçi Oldu
Cinsiyeti 'Kız' Olarak Kaydedilen Merf Asaf'ın Ailesi Şikayetçi Oldu
Perry Bamonte Kimdir ve The Cure Gitaristi Neden Hayatını Kaybetti?
Perry Bamonte Kimdir ve The Cure Gitaristi Neden Hayatını Kaybetti?
Bir Zamanların En Ünlü Çocuk Oyuncusu Emir Berke Zincidi, 20 Yaşında Geri Dönüyor
Bir Zamanların En Ünlü Çocuk Oyuncusu Emir Berke Zincidi, 20 Yaşında Geri Dönüyor
İstanbul'da Evden 2 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Kadın Tutuklandı
İstanbul'da Evden 2 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Kadın Tutuklandı
27 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları
27 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları
14 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 112 Tutuklama
14 İlde Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 112 Tutuklama
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft