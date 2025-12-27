Cinsiyeti 'Kız' Olarak Kaydedilen Merf Asaf'ın Ailesi Şikayetçi Oldu

Şanlıurfa'da yaşanan bir olay, cinsiyet kaydı hatası nedeniyle bir ailenin yaşadığı mağduriyeti gündeme taşıdı. 7 ay önce ambulansla doğum yapan Adile Akdağ'ın bebeği Mert Asaf, hastane kayıtlarında 'kız' olarak yer aldı. Aile, bu hatanın düzeltilmesi için yetkililere başvuruda bulundu.

Olayın Gelişimi

Olay, 3 Mayıs 2025 tarihinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. İlk bebeğini bekleyen Adile Akdağ (24), doğum sancıları artınca ailesi tarafından ambulans çağrıldı. Ambulans yolundayken doğum yapan Akdağ, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeği, daha sonra Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği'ne sevk edildi. Burada gerekli tedavi süreci tamamlandı ve aile taburcu edildi.

Yanlış Cinsiyet Kaydı

Ancak hastaneden sonra aile, e-Devlet üzerinden aldıkları doğum raporunda çocuklarının cinsiyetinin 'kız' olarak kaydedildiğini fark etti. Bu durum, nüfus müdürlüğünde yapılan kimlik kaydında da aynı şekilde yansıyınca Akdağ ailesi, 7 aydır bu hatanın düzeltilmesi için çaba harcadıklarını kaydetti.

Ailenin İtirazı ve Talepleri

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Adile Akdağ, "Ambulansta doğum yaptım. Daha sonra hastaneye götürüldük. Eşim, doğum raporunu almadan nüfus müdürlüğüne gidip kimlik çıkardı. Hastanedeki hata nedeniyle bebeğimin cinsiyeti kız olarak kaydedilmiş. Kimse fark etmedi. Oysa benim bebeğim erkek, adını Mert Asaf koyduk. Durumu fark edince şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

Mert Asaf'ın babası Yasin Akdağ ise bebeklerinin doğumundan iki gün sonra kimlikteki hatayı fark ettiklerini belirtti. Akdağ, 7 aydır devam eden süreçte mağduriyetlerinin giderilmediğini ifade ederek, "Bu hatanın düzeltilmesini istiyorum. Defalarca başvuru yaptık. Bebeğimizin muayene olması gerekiyor, ancak rapor almak için bizi Gaziantep ya da Diyarbakır’a yönlendiriyorlar. Maddi imkânımız yok. Yetkililerden, bebeğimizin cinsiyet kaydının düzeltilmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi için yardım bekliyoruz" dedi.