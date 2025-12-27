İstanbul'da Evden 2 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Çalan İki Kadın Tutuklandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın hırsız, polis tarafından yakalandı. Olay, 14 Aralık tarihinde Kemal Türkler Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsızların, evin kapı göbek kilidini kırarak içeri girmesi ve hemen ardından değerli eşyaları alarak kaçması, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Olayın Gelişimi

S.T. isimli ev sahibi, hırsızlığı fark ettikten sonra durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinde, olayın meydana geldiği bölgede bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. Yüzlerce saatlik görüntülerin izlenmesi sonucunda, hırsızlığı gerçekleştiren iki kadının kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin Kimlikleri ve Suç Kayıtları

Güvenlik kamera görüntülerinin detaylı analizi, hırsızlık eylemini gerçekleştiren şüphelilerin kadın olduğunu ortaya koydu. Yapılan operasyon neticesinde, E.A. (42) ve H.G. (23) isimli şüpheliler, bir süre sonra gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada, her iki kadının da daha önce çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu belirlendi. E.A.'nın 24, H.G.'nin ise 7 suç kaydı olduğu kaydedildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Polis işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından, her iki kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma süreci, hırsızlık olayının detayları ve şüphelilerin geçmişleri incelenerek devam etmektedir. Bu olay, İstanbul’daki güvenlik önlemleri ve suç oranları üzerine yeniden bir tartışma başlatmış durumda.