Süper Loto Sonuçları Açıklandı! İşte 18 Eylül 2025 Kazandıran Numaralar

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Süper Loto çekilişi, 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı noter huzurunda gerçekleştirildi. Saat 21.30’da canlı yayında yapılan çekilişin ardından gözler, kazandıran numaralara çevrildi.

Milli Piyango İdaresi’nin açıkladığı 18 Eylül 2025 Süper Loto sonuçlarına göre şanslı sayılar şunlar oldu:

➡️ 2 – 5 – 42 – 55 – 56 – 58

Haftanın üç günü (salı, perşembe, pazar) düzenlenen çekilişin sonuçları, MPİ’nin resmi internet sitesinden ve mobil uygulaması üzerinden de sorgulanabiliyor.

Bir kolonun 3 TL olduğu Süper Loto’da, altı sayıyı doğru bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Daha az sayıyı bilenler ise teselli ikramiyeleriyle şansını değerlendiriyor.