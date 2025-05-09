Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ'ı kapsayan suç örgütü operasyonunda 7 kişi tutuklandı. 1,25 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 7’si tutuklandı, 2’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Tefecilik ve tehdit iddiası

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldığı belirlendi. Teminat olarak çek, senet ve tapu imzalattıkları, ödeme yapamayan mağdurların mal varlıklarını tehdit yoluyla ele geçirdikleri tespit edildi.

1,25 milyar liralık mal varlığına el kondu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle desteklenen soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 1 milyar 250 milyon TL değerinde 75 gayrimenkul ve 34 araca el konuldu. Ayrıca 2 bin 478 adet çek ve senet, 10 çek defteri ile dijital materyaller de ele geçirildi.

Operasyon çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, örgütlü tefecilik ve kara para aklama suçlarına ilişkin kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Zanlıların bağlantıları ve mal varlıklarının kaynağı inceleniyor.