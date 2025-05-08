İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskında 6 Filistinli yaralandı. Göz yaşartıcı gaz kullanımı nedeniyle 35 kişi etkilenirken, bir ev yıkıldı.

İsrail özel birlikleri, sabah saatlerinde Nablus’un Eski Belde bölgesine baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre, baskın sırasında bir ev kuşatılarak askerî takviye birliklerle çevre kontrol altına alındı. Bölgeden silah sesleri yükselirken, çıkan olaylarda 6 Filistinlinin ateşli silahlarla yaralandığı bildirildi.

Göz yaşartıcı gazla müdahale

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının takip edildiği aktarıldı. İsrail ordusunun, baskın sırasında yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı, bu nedenle 35 kişinin gazdan etkilenerek sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Aynı gün içinde Nablus’un Cedide Mahallesi’nde ruhsatsız olduğu öne sürülen bir ev, İsrail buldozerleri tarafından yıkıldı.

Saldırılar arttı

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı ve şiddet olayları belirgin şekilde arttı. Söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te, aralarında 171 çocuğun da bulunduğu 961 Filistinli hayatını kaybetti. Aynı süreçte 7 binden fazla kişi yaralandı, 16 bin 400 Filistinli ise gözaltına alındı.