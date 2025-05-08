Eski İngiliz futbolcular David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi (League Two) takımlarından Salford City Kulübünü resmen satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimde ABD’li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies’in eş başkan olarak görev alacağı duyuruldu.

David Beckham, satın alım sonrası yaptığı açıklamada çocukluk yıllarını Salford'da geçirdiğini ve bu kulübün parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Beckham, aynı zamanda MLS ekibi Inter Miami’nin de sahipleri arasında yer alıyor.

69 puanla 8. sırada bitirdi

Salford City, 2024–2025 sezonunu İngiltere 4. Ligi’nde 69 puanla 8. sırada tamamladı. Yeni yönetimle birlikte kulübün sportif ve finansal hedeflerinde yukarı yönlü bir ivme bekleniyor.