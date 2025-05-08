Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 452 bin ev ve iş yerinin incelendiğini açıkladı. Bakan Kurum, bu yapıların 354 bininin hasarsız, 61 bininin ise az hasarlı olarak belirlendiğini ifade etti.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı öncesinde konuşan Kurum, İstanbul’un depreme dayanıklı hale getirilmesinin yalnızca şehir için değil, Türkiye’nin geleceği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dönüşüm Bekleyen 600 Bin Konut

Bakan Kurum’un açıklamasına göre, İstanbul’da 2000 yılı ve öncesinde inşa edilmiş 3,4 milyon yapı bulunuyor. Bugün itibarıyla bu yapıların yüzde 60’ı güvenli duruma getirilmiş olsa da yaklaşık 600 bin konutun hâlâ acil dönüşüm ihtiyacı taşıdığı belirtildi.

Kurum, 2012’den bu yana yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 923 bin bağımsız bölümün yenilendiğini, ayrıca 208 binden fazla konut ve iş yerinde dönüşüm sürecinin sürdüğünü kaydetti.

Yarısı Bizden Kampanyası Genişliyor

Deprem sonrası “Yarısı Bizden” kampanyasına olan ilginin arttığını belirten Kurum, İstanbul’da kampanyaya dahil edilen konut sayısının 62 bine ulaştığını, 21 bin konutta ise inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Kampanya kapsamında verilen kredi ve hibe desteği toplamda 1 milyon 875 bin liraya çıkarıldı.

Kurum ayrıca, az hasarlı yapıların da bu kampanyaya dahil edilebileceğini, vatandaşların talepte bulunmaları halinde başvurularının alınmaya başlandığını söyledi.

“Deprem Üstü Siyaset Değil, Ortak Sorumluluk”

Depremin siyasetten bağımsız bir konu olduğunu vurgulayan Kurum, “Bu konuda siyasi ayrım gözetmeksizin tüm belediyelerle iş birliği yapmaya hazırız. İstanbul’un güvenli bir şehir haline gelmesi hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.