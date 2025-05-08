Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen “Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, yapay zekaya dair teknik olduğu kadar sosyal ve etik boyutların da önemine vurgu yaptı.

Yılmaz, yapay zeka okuryazarlığının toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Bu amaçla 20 üniversitede yapay zeka alanında önlisans ve lisans düzeyinde programlar açıldığını duyurdu.

Kamuya özel yapay zeka dönüşüm programı

Yılmaz, kamu kurumlarında yapay zeka teknolojilerinin etkin kullanılabilmesi için yetkin personel ihtiyacını karşılamak üzere bir dönüşüm programının başlatıldığını açıkladı. Aynı zamanda kamu veri alanı projesinin hayata geçirildiğini söyleyen Yılmaz, bu çalışmaların teknoloji odaklı olmanın ötesine geçtiğini ifade etti.

“Etik ve güvenlik çok çok kıymetli”

Yapay zekanın yalnızca teknolojik bir konu olmadığını vurgulayan Yılmaz, sosyal eşitsizliklerden ahlaki konulara kadar birçok yönü olduğunu söyledi. “Güvenlik ve etik konuları çok çok kıymetli” ifadelerini kullanan Yılmaz, Avrupa Birliği’nin yapay zeka tüzüğüne uyum konusunda da Türkiye'de çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Etki değerlendirme modeli gündemde

Yılmaz, ülkede güvenilir yapay zeka uygulamalarını destekleyecek şekilde etki değerlendirme modeli ve bilgilendirme sistemi oluşturulmasına yönelik tartışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu adımların, teknolojik ilerlemenin insan odaklı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini amaçladığını söyledi.