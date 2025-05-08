Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uluslararası İslam Sanatları Fuarı’na katılım çağrısında bulundu. Fuar, 11 Mayıs’a kadar ATO Congresium’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Emine Erdoğan, paylaşımında “Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi fuara davet ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Gençler için kültürel köprü

Emine Erdoğan, özellikle çocukların ve gençlerin geçmişin kültürel mirasını tanımasının ve bu değerleri geleceğe taşımasının önemine dikkat çekti. Fuarın, genç neslin sanatla olan bağını güçlendirmesi hedefleniyor.

Geleneksel sanatlar sergileniyor

Etkinlik kapsamında hat, tezhip, ebru ve çini gibi geleneksel İslam sanatlarından örnekler sergileniyor. Emine Erdoğan’ın fuar açılışında yaptığı konuşmadan kesitler ve etkinlik görüntüleri de sosyal medya paylaşımında yer aldı.