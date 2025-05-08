Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlaması halinde Türk futbolunun en çok kupa kazanan futbolcusu olacak. Uruguaylı file bekçisi, şu ana kadar Türkiye kariyerinde 17 kupa kaldırdı.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’de son 4 haftaya 8 puanlık avantajla lider girerken, Ziraat Türkiye Kupası’nda da finalde Trabzonspor’un rakibi olacak. Galatasaray’ın ligde sadece 4 puan alması şampiyonluk için yeterli olacak.

Çifte zaferde rekor Muslera’nın

Muslera, Galatasaray’ın iki kulvarda da şampiyonluk yaşaması durumunda toplam kupa sayısını 19’a çıkaracak. Bu başarı, ona 18 kupayla Türk futbolunda zirvede bulunan Bülent Korkmaz’ı geçme şansı sunacak.

38 yaşındaki kaleci, şu ana kadar Süper Lig’de 7, Türkiye Kupası’nda 4 ve Süper Kupa’da 6 kez şampiyonluk yaşadı. Türkiye’de en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.

Süper Lig’de tarihi başarı

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 8. şampiyonluk için gün sayıyor. 2011 yılında takıma katılan tecrübeli kaleci, daha önce 7 kez lig zaferi yaşadı. Bu başarı onu, Bülent Korkmaz, Suat Kaya ve Hakan Şükür’le birlikte Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcular listesine taşıyacak.

Aynı zamanda Muslera, Şenol Güneş’i geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci konumunda bulunuyor.

Süper Lig’in en istikrarlı yabancısı

Uruguaylı kaleci, 440 maçla Süper Lig’de en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda. Onu 405 maçla Edin Visca ve 335 maçla Vederson takip ediyor.

Bülent Korkmaz’ın Avrupa başarıları

Galatasaray’ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, kulüp kariyerinde 18 kupa kazanarak uzun yıllar rekoru elinde tuttu. Korkmaz’ın kariyerindeki en büyük farkı ise birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluğu oluşturuyor.