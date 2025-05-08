İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayımlanan Nisan 2025 İhracat İklimi Endeksi, dış talep koşullarındaki iyileşmenin hız kestiğini ortaya koydu. Mart ayında 51,5 olan endeks, nisan ayında 50,8’e gerileyerek son 5 ayın en zayıf artışını kaydetti.

50 eşik değerinin üzerinde kalmaya devam eden endeks, ihracat pazarlarında faaliyetlerin genişlediğine işaret ederken, artışın hızında belirgin bir düşüş yaşandığı gözlemlendi. Ocak 2024’te başlayan toparlanma süreci sürse de küresel talepteki kırılganlık dikkat çekti.

Avrupa’da karışık seyir, Orta Doğu’da güçlü büyüme

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim yeniden düşerken, Birleşik Krallık ekonomisinde yaklaşık 18 ay sonra ilk kez daralma yaşandı. ABD’de üretim artışı sürmesine rağmen, büyüme Eylül 2023’ten bu yana en düşük hızda gerçekleşti.

İtalya, nisan ayında ekonomik aktivitede ivmesini artırarak olumlu ayrıştı. İspanya ve Hollanda gibi diğer önemli pazarlarda ise büyüme hız keserken, Fransa, Romanya ve Rusya’da üretim geriledi.

Orta Doğu ülkeleri, büyümenin itici gücü olmaya devam etti. Suudi Arabistan, bölgedeki en hızlı büyüyen ülke olurken, Birleşik Arap Emirlikleri yüksek performansını sürdürdü. Katar’da sınırlı bir artış gözlenirken, Lübnan ve Mısır’da daralma kaydedildi.

En sert daralma Kanada ve Meksika’da

Nisan ayında ekonomik faaliyetin en sert şekilde gerilediği ülke Kanada oldu. Meksika da benzer bir görünüm sergilerken, her iki ülkenin verileri gümrük vergilerinin etkisini yansıttı. Vietnam, Endonezya ve Myanmar gibi Asya ülkelerinde ise üretim düşüşü dikkat çekti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, küresel ticaretteki aksamaların ihracatçılar için risk oluşturduğunu belirterek, “Talep iklimindeki yavaş da olsa iyileşme, mevcut ortamda umut verici” değerlendirmesinde bulundu.