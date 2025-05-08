Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla, 54 yaşındaki bir hastanın karın boşluğundaki yaklaşık 4 kilogram ağırlığında ve 24 santimetre genişliğindeki tümör sorunsuz şekilde alındı.

Karın ağrısı ve kanama şikayetiyle kadın doğum polikliniğine başvuran üç çocuk annesi Songül Doğan'ın yapılan tetkiklerinde karın boşluğunda büyük bir kitle tespit edildi. Op. Dr. Durmuş Önder ve Op. Dr. Evrim Koca tarafından yapılan 3 saatlik operasyonla tümör başarılı şekilde çıkarıldı.

Miyom bağırsak ve dokulara yapışıktı

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Durmuş Önder, kitlenin büyüklüğünün operasyonu zorlaştırdığını ancak hiçbir komplikasyon yaşanmadan tamamlandığını belirtti. Önder, “Hastanemizde bu büyüklükte miyom daha önce çıkarılmamıştı. Operasyon başarıyla sonuçlandı” dedi.

Hasta kısa sürede taburcu edildi

Operasyon kapsamında hastanın rahminin de alındığını belirten Önder, hastanın üç gün içinde taburcu edilecek duruma geldiğini söyledi. Op. Dr. Evrim Koca ise kadınlarda yaygın görülen miyomların farklı büyüklüklerde ortaya çıkabileceğini ve çeşitli semptomlara yol açabileceğini vurguladı.

Koca, hastanenin hem doğum hem jinekolojik cerrahi alanında gelişmiş imkânlara sahip olduğunu belirterek tüm sağlık ekibine teşekkür etti.

“Nefes alamıyordum, şimdi rahatım”

Ameliyat sonrası konuşan Songül Doğan, kitle nedeniyle uzun süredir nefes almakta zorlandığını ve operasyonun ardından kendini çok daha iyi hissettiğini dile getirdi.