İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’na ait sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini duyurdu. Kararın, suç işlemeye tahrik ve suç örgütü propagandası gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Görevinden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mali ve terör suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’na ait X (eski Twitter) hesabından suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Paylaşımlar suç unsuru taşıyor iddiası

Açıklamada, TCK’nin 214. maddesi kapsamında suç işlemeye tahrik niteliğinde paylaşımlar bulunduğu ve bu içeriklerin aynı zamanda başka soruşturmalara konu olduğu kaydedildi. Hesaptaki içeriklerin, İmamoğlu’nun kurduğu iddia edilen suç örgütünün propagandası niteliğinde olduğu da ifade edildi.

Teknik gerekçeyle tüm hesaba erişim engeli

Başsavcılık, teknik olarak yalnızca belirli içeriklere erişimin engellenememesi nedeniyle tüm hesabın kapatıldığını belirtti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca (https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21) adresli X hesabına erişimin tamamen engellendiği ve kararın bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığı açıklandı.