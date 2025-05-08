Avrupa piyasaları, ABD'nin ticaret müzakerelerine yönelik pozitif gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde yükselişle seyrediyor. Bölge genelinde risk iştahı artarken, yalnızca İspanya borsasında düşüş gözlendi.

Stoxx Europe 600 yükseldi, DAX 40 dikkat çekti

Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 534,96 puana çıkarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.282 puan seviyesine ulaştı. İngiltere FTSE 100 yüzde 0,2, Fransa CAC 40 yüzde 0,6, İtalya FTSE MIB 30 ise yüzde 0,4 prim yaptı. Buna karşın, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle negatif ayrıştı.

BoE’den 25 baz puan faiz indirimi bekleniyor

Piyasalar, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına odaklandı. Para piyasalarında BoE’nin politika faizini yüzde 4,50’den 4,25’e indirmesi bekleniyor. Analistler, enflasyonun mart ayında yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalmasının bu kararı destekleyebileceğini belirtiyor.

Küresel riskler piyasaların radarında

ABD'nin tarifeler konusunda yumuşayan tavrı ve Fed'in faizleri sabit tutması, küresel piyasalarda pozitif havayı destekliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair gelişmeler ve ABD’den gelecek işsizlik ve stok verileri de yatırımcıların takibinde.